Hungarian Author Wins Nobel Prize For Literature: হাঙ্গেরির কিংবদন্তি লেখক লাসলোহ ক্রাসনাহোরকায়েহি তাঁর মহাকাব্যিক রচনার জন্য ২০২৫ সালের নোবেল সাহিত্যে ভূষিত হয়েছেন। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁকে 'ভয়ংকর ধ্বংস আর সন্ত্রাসের আবহেও শব্দনৈপুণ্যে সৃজনের স্বপ্ন দেখানোর কারিগর'-এর জন্য এই সম্মানে ভূষিত করেছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 9, 2025, 07:59 PM IST
Nobel Prize For Literature Award 2025: সন্ত্রস্ত সমসময়ে পাঠকের মন শব্দের চুম্বকে টেনে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির লাসলোহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব সাহিত্য়ের দরবারে ফের এবার নজর কাড়ল হাঙ্গেরির কিংবদন্তি লেখক লাসলোহ ক্রাসনাহোরকায়েহি। ২০২৫ সালের নোবেল সাহিত্যে বিজয়ী এই লেখক তাঁর মহাকাব্যিক রচনার জন্য পরিচিত।

৯ অক্টোবার ২০২৫, রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সিদ্ধান্তে হাঙ্গেরির লেখক লাসলোহ ক্রাসনাহোরকায়েহি 'ভয়ংকর ধ্বংস আর সন্ত্রাসের আবহেও শব্দনৈপুণ্যে সৃজনের স্বপ্ন দেখানোর কারিগর'-এর জন্য নোবেল পুরস্কারে তাঁকে সন্মানিত করা হয়।

১৯৫৪ সালে রোমানিয়ান সীমান্তের কাছে একটি শহরে তাঁর জন্ম এবং ১৯৮৫ সালে তাঁর প্রথম সাহিত্যে 'সাতানতাঙ্গো' প্রকাশিত তারপর একাধিক লেখালেখিতে পাঠকের মন চুম্বকের মতো টেনে রেখেছেন তিনি।

শুধু পুরস্কার নয়, আগামী ১০ ডিসেম্বর পুরস্কারের পাশাপাশি তাঁকে পুরস্কার মূল্য ১১ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার দেওয়া হবে যা ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটির-ও কধিক।

 

