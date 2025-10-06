English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Noble Prize 2025: দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর মৌলিক গবেষণার জন্য চিকিৎসায় নোবেল তিন গবেষকের

Noble Prize Declaration for Medicine 2025: এই সালের নোবেল সপ্তাহ শুরু হয়ে গেল। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য নাম ঘোষণা করা হল  তিনজন গবেষককের – মেরি ই. ব্রাকৌ, ফ্রেড র‍্যামসডেল এবং শিমন সাকাগুচি। আগামী দিনে প্রকাশ পাবে  সাহিত্য, শান্তি, অর্থনীতি ও ইত্যাদির শ্রেষ্ঠ সম্মানপ্রাপকদের নাম। মানবতার সেবা ও আবিষ্কারের এই গোপন ও গৌরবময় যাত্রাই আজও নোবেলকে করে তুলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 6, 2025, 05:28 PM IST
Noble Prize 2025: দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর মৌলিক গবেষণার জন্য চিকিৎসায় নোবেল তিন গবেষকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৫ সালের নোবেল সপ্তাহ, যেখানে পরপর সাত দিন ধরে ঘোষণা করা হবে চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতির নোবেল বিজয়ীদের নাম। 

Add Zee News as a Preferred Source

সুইডেনের বিখ্যাত কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের নোবেল অ্যাসেম্বলি এই বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হল  তিনজন গবেষককে – মেরি ই. ব্রাকৌ, ফ্রেড র‍্যামসডেল এবং শিমন সাকাগুচি। তাঁরা প্রান্তীয় অনাক্রম্যতন্ত্র (Peripheral Immune System) কীভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকে, যাতে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই আক্রমণ না করে, সেই গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উন্মোচন করেছেন। এই গবেষণা ভবিষ্যতে অটোইমিউন রোগের চিকিৎসা, ক্যান্সারের কার্যকর থেরাপি, এবং স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের জটিলতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আরও পড়ুন: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...

মেরি ই. ব্রাকৌ - 
জন্ম ১৯৬১ সালে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে সিয়াটেলের ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেমস বায়োলজিতে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত।

ফ্রেড র‍্যামসডেল -
জন্ম ১৯৬০ সালে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। বর্তমানে সান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা বায়োথেরাপিউটিকসে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন।

শিমন সাকাগুচি -
জন্ম ১৯৫১ সালে। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে এমডি ও ১৯৮৩ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজি ফ্রন্টিয়ার রিসার্চ সেন্টারের বিশিষ্ট অধ্যাপক।

নোবেল কমিটির চেয়ারপারসন ওলে ক‍্যাম্পে জানিয়েছেন, “তাঁদের আবিষ্কার আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে, শরীরের ইমিউন সিস্টেম কীভাবে কাজ করে এবং কেন আমরা সকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুতর অটোইমিউন রোগে আক্রান্ত হই না।”

আরও পড়ুন: ১৪ বছর আগে কিডনি বেচে কিনেছিলেন শখের আইফোন! জীবনের মারাত্মক ভুলে ভয়ংকর পরিণতি যুবকের...

মঙ্গলবার আসবে পদার্থবিদ্যা নোবেল, বুধবার রসায়ন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেখা গেছে— মহাবিশ্ব, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত গবেষণাও পাচ্ছে এই পুরস্কারের ছোঁয়া। বৃহস্পতিবার ঘোষণা হবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার— যেটি সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, কারণ এখানেই উঠে আসে এমন সাহিত্যিকের নাম, যাঁদের লেখায় ধরা পড়ে মানুষের আত্মা, বেদনা ও সংগ্রাম। শুক্রবারের শান্তি নোবেল সর্বদাই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে বর্তমান অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। সর্বশেষে, অর্থনীতিতে নোবেল ঘোষণা হবে আগামী ১৩ অক্টোবর। 

আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে। 

আরও পড়ুন: 'সিঁদুর দেখেই উধাও ভালোবাসা, হিন্দু জেনেই গালি চঞ্চল-যশকে!' বাংলাদেশের মুসলিমদের তীব্র আক্রমণ তসলিমার...

নোবেল পুরস্কারের আরেকটি বিশেষ দিক হল এর গোপনীয়তা। কে মনোনীত, কে বাছাই— কিছুই জানা যায় না। এই রহস্যই তৈরি করে নোবেলকে ঘিরে এক মায়াময় আকর্ষণ। মনোনয়ন জমা দেন শুধুমাত্র প্রাক্তন বিজয়ী, খ্যাতনামা অধ্যাপক, গবেষক ও সরকারি প্রতিনিধি। আত্মমনোনয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বছরভর চলা মূল্যায়নের শেষে, নির্বাচিত কমিটিগুলি কঠোরভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিটি নাম। তারপরই অক্টোবর মাসে ঘোষণা হয় সেই কয়েকটি নাম, যারা চিরদিনের মতো মানব ইতিহাসে অমর হয়ে যান। 
নোবেল কেবল একটি পুরস্কার নয়, এটি এক প্রতিশ্রুতি যে মানব মেধা ও করুণা একসাথে মিলে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তোলা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Nobel prizeNobel Prize 2025Nobel Prize 2025 listNobel Prize 2025 WinnersNobel Prize categoriesNobel Prize statisticsAlfred Nobel Prize announcement schedule
পরবর্তী
খবর

Deadly Heatwave: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...
.

পরবর্তী খবর

Deadly Heatwave: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব র...