  • Nokia layoffs 2026: যুদ্ধের হাত ধরে ধেয়ে আসছে ভয়াল মন্দা, রাতারাতি ১৪০০০ কর্মী ছাঁটাই করল নামী মোবাইল কোম্পানি

Nokia layoffs 2026: যুদ্ধের হাত ধরে ধেয়ে আসছে ভয়াল মন্দা, রাতারাতি ১৪০০০ কর্মী ছাঁটাই করল নামী মোবাইল কোম্পানি

Nokia layoffs 2026:  গোটা বিশ্বেই মোবাইলের অন্যতম বড় ব্র্যান্ড নোকিয়া। সেই নোকিয়া কোম্পানিতেও এবার কর্মী ছাঁটাই। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 27, 2026, 09:07 PM IST
Nokia layoffs 2026: যুদ্ধের হাত ধরে ধেয়ে আসছে ভয়াল মন্দা, রাতারাতি ১৪০০০ কর্মী ছাঁটাই করল নামী মোবাইল কোম্পানি
রাতারাতি ১৪০০০ কর্মী ছাঁটাই করল নামী মোবাইল কোম্পানি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার বড়সড় কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে নোকিয়া। চাকরি হারাতে পারেন ১৪ হাজার কর্মী। ভারতেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা। চলতি বছরের মধ্য়ে খরচ কমিয়ে মুনাফার বাড়ানোর লক্ষ্যেই টেলিকম সংস্থাটির এই পদক্ষেপ বলে খবর।

আরও পড়ুন:  Energy Lockdown: বিশ্ব জুড়ে ভয়াল এনার্জি লকডাউন? ঘোর অচলাবস্থা ক্রমশ গিলে নিচ্ছে ইউরোপ আমেরিকা এশিয়াকে?

গোটা বিশ্বেই মোবাইলের অন্যতম বড় ব্র্যান্ড নোকিয়া। সেই নোকিয়া কোম্পানিতেও এবার কর্মী ছাঁটাই। বস্তুত, ৫ জি সামগ্রীর যখন থেকে কমতে শুরু করে, তখনই প্রথম কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। বিক্রি আশানুরূপ নয়। কম মুনাফার কারণেই ব্যবসায়িক পরিকাঠামো পুর্নগঠনের করতে বাধ্য হচ্ছে নোকিয়া।

ভারতে প্রভাব
গোটা বিশ্বজুড়ে কর্মী ছাঁটাই করবে নোকিয়া। ভারতেও কিন্তু তাদের কর্মী কম নেই। এর আগে কোম্পানির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায়  ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন ভারতীয় কর্মীরা। এদেশের কতজন কর্মী চাকরি হারাবেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

কেন কর্মী ছাঁটাই?
কিছু  অঞ্চলে ৫ জি নেটওয়ার্কে গতি কমেছে
টেলিকম যন্ত্রপাতির চাহিদা হ্রাস
খরচ কমিয়ে মুনাফা আরও বাড়ানো

তবে এক বারে নয়। আগামী কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে কর্মীসংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোকিয়া। এখন নামী এই মোবাইল কোম্পানির কর্মীসংখ্যা ৮৬ হাজার। যা ৭২ থেকে ৭৭ হাজারে নামিয়ে আনা হবে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে।

আরও পড়ুন: Global Recession Alert: লকডাউন তো আছেই, এবার গোদের উপর বিষফোঁড়া: দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক মন্দা, শুরু হবে গৃহযুদ্ধ

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Iran-Israel War: পাকিস্তানের উপরই ভয়ংকর মিসাইল হামলা ইসরায়েলের? ইসলামাবাদের হুংকার-- সাবধান, আমরা কিন্তু শেষ করে দেব
Madhya Pradesh bus accident: মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: মৃত ১০, আহত বহ...