Bangladesh Jamaat-e-Islami: বাংলাদেশের মতো দেশে কোনও অমুসলিম সাংসদ হতে পারে না, ভোটের প্রচারে বিস্ফোরক জামাত নেতা

Bangladesh Jamaat-e-Islami: বাংলাদেশের মতো দেশে কোনও অমুসলিম সাংসদ হতে পারে না, ভোটের প্রচারে বিস্ফোরক জামাত নেতা
Bangladesh Jamaat-e-Islami: সভায় আফজাল হোসেন বলেন, শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিমের এই দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যায় এমন কারো সংসদ সদস্য হওয়া উচিত নয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেব্রুয়ারি মাসেই দেশের সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। ওই মাসেই ঠিক হতে চলেছে বিএনপির ভাগ্য। তবে নির্বাচনে জামাতের যে বড় ভূমিকা থাকছে তার ইঙ্গিত এখন থেকেই মিলছে। এদিকে, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর সেদেশে হিন্দু সংখ্য়ালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ফলে দেশের নির্বাচনে তাদের কী ভূমিকা থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একরম এক পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন বাংলাদেশ জামাত ই ইসলামি নেতা আফজাল হোসেন।
বগুড়ার ভোটের প্রচারে আফজাল হোসেন বলেন, যে দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে একজন অমুসলিম সাংসদ হতে পারে না। দেশ চলা উচিত শরিয়তের নিয়মে।
বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা স্কুল মাঠে গত ২২শে জানুয়ারি রাতে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আফজাল হোসেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
ওই সভায় আফজাল হোসেন বলেন, শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিমের এই দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যায় এমন কারো সংসদ সদস্য হওয়া উচিত নয়। তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেন তারা কি কুরআনের আইন চান নাকি অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা, এবং সেই সাথে ঘোষণা দেন যে জামায়াতে ইসলামী দেশে কুরআনের আদর্শ ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কাজ করে যাবে।
আফজাল হোসেন কঠোর শাস্তির কথা বলে মন্তব্য করেন, এমন আইন থাকলে চুরির মতো অপরাধ বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর তিনি জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর উদ্দেশে বলেন যে, সাধারণ মানুষ এখন ধর্ম, ন্যায়বিচার ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতন, তাই চিন্তার কিছু নেই। এই বক্তব্যের ভিডিওটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার পর তার প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
আফজালের মন্তব্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, বরগুনা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ জানান যে, আফজাল হোসেন দলের কোনো দীর্ঘদিনের সদস্য নন। আফজাল হোসেন আবেগপ্রবণ হয়ে এসব কথা বলেছেন এবং তার বক্তব্যের দায় দল নেবে না। তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, জামায়াত নেতারা এ ধরনের কোনো কথা বলেননি; আর দলে যোগ দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে, যা জনসভায় মুহূর্তের মধ্যেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পলাশ আহমেদ জানান, বিষয়টি তারা পরে জানতে পেরেছেন এবং লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
