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Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murder: ওটা আমাদের ব্যাপার: হাদি-হত্যা নিয়ে মমতার মন্তব্য স্রেফ উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murdert: সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওবায়েদ ইসলাম বলেন, অন্য একটি দেশে নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানকার একজন রাজনৈতিক নেতা কিছু মন্তব্য করেছেন। তা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের কাজ নয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:04 PM IST
Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murder: ওটা আমাদের ব্যাপার: হাদি-হত্যা নিয়ে মমতার মন্তব্য স্রেফ উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ
Image Credit: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, হাদি-হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত, তা তিনি জানেন (ফাইল ছবি)।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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