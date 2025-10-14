English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Layoff: TCS-Infosys নয়, এবার বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করছে নামী এই সংস্থা

Layoff: টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) নিশ্চিত করেছে যে তারা এই অর্থবর্ষে নতুন করে (H-1B Visa Employee) ভিসায় কর্মী নিয়োগ করবে না

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 14, 2025, 02:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিসিএস, ইনফোসিসের মতো কোম্পানিই শুধু নয়, দুনিয়ার বহু তাবড় কোম্পানি খরচ কমাতে কর্মী ছাঁটাই করছে।  কোনও কর্মীকে ২ বছরের, কাউকে  আরও বেশি সময়ের বেতন দিতে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই তালিকায় জুড়ে গেল এবার মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-র নামও। প্রায় ৫৫০ জন  কর্মীকে ছাঁটাই করতে চলেছে নাসা-র জেট প্রোপালসন লেবরেটরি(JPL)।  শতাংশের হিসেবে প্রায় ১০ শতাংশ।

ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাটডাউন করছের অর্থাত্ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ আটকে রেখেছে। এর ফলে বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমছে। কিন্তু জেপিএলের ডিরেক্টর ডেভ গালাঘের এক বিবৃতি জারি করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, মার্কিন সরকারের শাটডাউনের সঙ্গে ডিপিএলের কর্মী কমানোর কোনও সম্পর্ক নেই। এই রিসার্চ সেন্টারকে ঢেলে সাজানোর জন্য ও ভবিষ্যতের জন্য উপযোগী তৈরি করে তুলতে এই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। টেকনিক্যাল, বিজেনস, সাপোর্ট রোলে যারা রয়েছেন তাদেরও ছাঁটাই হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নাসা ও জেপিএল রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপে রয়েছে। রয়টার্সের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের ক্ষমতায় আসার পর নাসা ছেড়ে চলে গিয়েছেন কমপক্ষ ৪০০০ কর্মী। এর ফলে নাসার ১৮০০০ কর্মী থেকে ২০ শতাংশ কর্মী কমে গিয়েছে। এর পাশাপাশি আরও ২০০০ সিনিয়র কর্মীও নাসা ছেড়ে দিতে পারেন। 

এদিকে, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) নিশ্চিত করেছে যে তারা এই অর্থবর্ষে নতুন করে (H-1B Visa Employee) ভিসায় কর্মী নিয়োগ করবে না। তাদের মূল লক্ষ্য এখন স্থানীয় অর্থাৎ মার্কিন কর্মীদের (American Employee) নিয়োগ করা।

TCS-এর সিইও কে.কৃতিবাসন (K Krithivasan) স্পষ্ট করেছেন যে, সংস্থাটি ভিসা-নির্ভর কর্মীদের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে এবং স্থানীয় প্রতিভা নিয়োগের উপর বেশি জোর দেবে। TCS-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ৩২,০০০ থেকে ৩৩,০০০ কর্মীর মধ্যে প্রায় ১১,০০০ জন বর্তমানে H-1B ভিসায় রয়েছেন। কৃতিবাসন প্রতিবেদনে বলেছেন যে, ভিসা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও, তারা প্রতি বছর অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে কম কর্মী নিয়োগ করবেন। তিনি আরও বলেন যে, H-1B ভিসার চাকরিগুলিকে L-1 ভিসা দিয়ে প্রতিস্থাপন করার জন্য নয়, কারণ L-1 ভিসার ব্যবহার খুব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

