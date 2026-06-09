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Nuclear War: নতুন এক পরমাণুযুদ্ধের দরজায় বিশ্ব? না হলে, এবার কেন এত বাড়ল পারমাণবিক অস্ত্রের খরচ?

Nuclear Weapons Spending Surges to Record High: বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে ব্যয় গত বছর রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। একই সঙ্গে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি তাদের ওয়্যারহাউজ থেকে আরও বেশি ওয়ারহেড সক্রিয় উৎক্ষেপণ সিস্টেমে স্থানান্তর করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:21 PM IST
Nuclear War: নতুন এক পরমাণুযুদ্ধের দরজায় বিশ্ব? না হলে, এবার কেন এত বাড়ল পারমাণবিক অস্ত্রের খরচ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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