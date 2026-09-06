লহমায় নরক হবে গোটা দেশ! গোপন রিপোর্টে ফাঁস ভয়ংকর 'অক্টোবর 7 স্টাইল অ্যাটাকে'র নীল নকশা! কোথায় হামলা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েলি গোয়েন্দা মূল্যায়নের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, ইরান তার আঞ্চলিক প্রক্সি (পরোক্ষ সহযোগী) নেটওয়ার্কগুলোকে সাথে নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের মতো এক বিশাল বহুমাত্রিক সমন্বিত হামলার পরিকল্পনা করছে। জানানো হয়েছে, ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান তাদের তথাকথিত প্রতিরোধের অক্ষশক্তি যা অ্যাক্সিস অফ রেজিসট্যান্স নামে পরিচিত-- যেমন লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুতি, হামাস এবং ইরাক ও সিরিয়ার ইরানপন্থী মিলিশিয়া বাহিনী-- এদের একত্রিত করে একটি একক ও ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা করছে আয়াতোল্লা খামেইনির দেশ।
বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধ
যদিও ৭ অক্টোবরের হামলাটি অন্যান্য ফ্রন্টকে যুক্ত না করেই হামাস একতরফাভাবে শুরু করেছিল, তবে গাজা উপত্যকা থেকে উদ্ধার হওয়া হামাসের বিভিন্ন নথি থেকে দেখা গিয়েছে, তৎকালীন হামাস নেতা ইহায়া সিনওয়ার হিজবুল্লাহ ও ইরানকে সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন।
৭ অক্টোবর আক্রমণ
সিনওয়ার আশা করেছিলেন, হামাসের প্রাথমিক আক্রমণের সাফল্য দেখে ইরান ও হিজবুল্লাহ সমস্ত শক্তি নিয়ে এই আঞ্চলিক অভিযানে যোগ দিতে বাধ্য হবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবরের আক্রমণের সুনির্দিষ্ট বিবরণ বা তারিখ সম্পর্কে ইরান ও হিজবুল্লাহকে আগে থেকে বিস্তারিত জানানো হয়নি। পূর্ব সমন্বয়ের এই অভাবের কারণে তখন প্রতিক্রিয়াটি বিচ্ছিন্ন রূপ নেয়। যেখানে ওই দিন সকালে হিজবুল্লাহ উত্তর সীমান্তে ব্যাপক ও সমান্তরাল কোনো আক্রমণের বদলে কেবল সীমিত পরিসরে হামলা চালিয়েছিল।
গোপন রিপোর্ট
তবে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা ইঙ্গিত দিয়েছে, অ্যাক্সিস অফ রেজিসট্যান্স এখন ৭ অক্টোবরের সেই সমন্বয়হীনতা ও ঘাটতিগুলি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তার মানে কি আরও বড় ও সমন্বিত ও শক্তিশালী এক আক্রমণ শানাচ্ছে ইরান? ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী নিশ্চিত করেছে, উত্তর ও দক্ষিণ-- উভয় দিক থেকেই চাপ বৃদ্ধি করতে ইরানের সহায়তায় হামাস ও হিজবুল্লাহর মধ্যে নতুন করে সমন্বয় জোরদার করা হচ্ছে। ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের কুদস ফোর্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হামলা সম্প্রসারণের বিষয়ে হিজবুল্লাহ, হুতি এবং ইরাকি মিলিশিয়ার কমান্ডারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও কনফারেন্স কল করেছেন। আলোচনার পাশাপাশি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কৌশলগত ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তাদের যৌথ সামরিক মহড়াও প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।
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