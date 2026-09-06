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লহমায় নরক হবে গোটা দেশ! গোপন রিপোর্টে ফাঁস ভয়ংকর 'অক্টোবর 7 স্টাইল অ্যাটাকে'র নীল নকশা! কোথায় হামলা?

October 7 Style Attack On Israel: গোয়েন্দা রিপোর্টে ফাঁস, জানা গিয়েছে, ইরান তার আঞ্চলিক প্রক্সি (পরোক্ষ সহযোগী) নেটওয়ার্কগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের মতো এক বিশাল ও ব্যাপক হামলার পরিকল্পনা করছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:26 PM IST
লহমায় নরক হবে গোটা দেশ! গোপন রিপোর্টে ফাঁস ভয়ংকর 'অক্টোবর 7 স্টাইল অ্যাটাকে'র নীল নকশা! কোথায় হামলা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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