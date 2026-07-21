/ইউক্রেনের বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! প্রাণ হারালেন ৪ ভারতীয়,কড়া ভাষায় নিন্দা দিল্লির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউক্রেনের কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী ওডেসা বন্দর ছাড়ার মুহূর্তে এক বাণিজ্যিক পণ্যবাহী জাহাজে ঘটা প্রাণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৪ জন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আরও এক ভারতীয় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার তীব্র ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এর কড়া নিন্দা প্রকাশ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক।
কী ঘটেছিল?
খবর অনুযায়ী, ‘এমভি গোল্ডেন লিও’ নামের শস্যবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ১৭ জন ক্রু সদস্যকে নিয়ে ওডেসা বন্দর ত্যাগ করার সময় আচমকা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে পড়ে। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, একটি বিদেশি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি জাহাজটিতে আঘাত হানলে মুহূর্তে আগুন ধরে যায় এবং জাহাজের বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাহাজে মোট পাঁচজন ভারতীয় নাবিক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পুরো হামলায় মোট ১০ জন ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
ভারতের কড়া প্রতিক্রিয়া ও বিদেশ মন্ত্রকের বার্তা
এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে। নিহত ভারতীয়দের মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আহত নাবিকের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাণিজ্যিক আন্তর্জাতিক নৌপথে সাধারণ কর্মীদের লক্ষ্য করে এই ধরনের হামলাকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অমানবিক বলে উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, "নিরপরাধ সাধারণ নাবিকদের প্রাণ বিপন্ন করা এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী জাহাজে হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।" এই মর্মান্তিক ঘটনা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নিহতের পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক।
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