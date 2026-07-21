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ইউক্রেনের বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! প্রাণ হারালেন ৪ ভারতীয়,কড়া ভাষায় নিন্দা দিল্লির

odesa ukraine ship attack: অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজ এবং নিরপরাধ সাধারণ নাবিকদের ওপর এই হামলাকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। ইউক্রেনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নিহতদের মরদেহ দেশে ফেরানো এবং আহত নাবিকের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের প্রশাসনিক সহায়তা দিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:06 AM IST
ইউক্রেনের বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! প্রাণ হারালেন ৪ ভারতীয়,কড়া ভাষায় নিন্দা দিল্লির
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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