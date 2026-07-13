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হরমুজ বন্ধ হতেই লাফিয়ে বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম! গ্যাসের দামও কি এবার আকাশছোঁয়া হবে?

Oil prices spike: আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ লক্ষ্য করে হামলা চালায়। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরানের বিভিন্ন সামরিক পরিকাঠামোয় একাধিক হামলা চালানো হয়েছে। এর জবাবে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর দাবি করেছে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:03 PM IST
হরমুজ বন্ধ হতেই লাফিয়ে বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম! গ্যাসের দামও কি এবার আকাশছোঁয়া হবে?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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