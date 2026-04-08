Big Drop In Oil Prices: ট্রাম্পের এক ঘোষণাতেই বড় ধস তেলের বাজারে: বিশ্বজুড়ে স্বস্তির সঙ্গে কমল দাম

Big Drop In Oil Prices: ট্রাম্পের এক ঘোষণাতেই বড় ধস তেলের বাজারে: বিশ্বজুড়ে স্বস্তির সঙ্গে কমল দাম
US-Iran Ceasefire: যুদ্ধবিরতির ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাজারে কমে গেল অপরিশোধিত তেলের দাম। আর তার ফলে বেশ কিছুটা দুর্বল হয়েছে ডলার। আর ডলার দুর্বল হওয়ার একটা বাড়তি সাপোর্ট পেয়েছে সোনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই বদলে গেল খেলা। দু'সপ্তাহের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিলেন খোদ ট্রাম্প। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় পতন।
ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৯.৭৭ ডলার থেকে কমে ৯৫.০৬৮ ডলারে নেমে এসেছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (WTI) তেলের দামও ব্যারেল প্রতি প্রায় ২০ ডলার কমেছে।
এই সাময়িক যুদ্ধবিরতির মূল লক্ষ্য হল হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু করা। বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সরু জলপথ দিয়েই আসে। ট্রাম্পের ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্ববাজারে এর প্রভাব পড়ে—তেলের দাম কমার পাশাপাশি বন্ডের দাম বেড়েছে এবং মার্কিন শেয়ার বাজারে বড় উত্থান দেখা গিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, কয়েক সপ্তাহের অচলাবস্থা কাটিয়ে তেল সরবরাহ আবার স্বাভাবিক হবে।
কেন তেলের দাম বেড়েছিল?
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার জেরে তেহরান কার্যত হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে তেলের ট্যাঙ্কারগুলো এই রুট এড়িয়ে চলতে শুরু করে। বিমা খরচ বহুগুণ বেড়ে যায়। সরবরাহের আশঙ্কায় মার্চ মাসে তেলের দাম রেকর্ড ৫০ শতাংশের বেশি বেড়ে গিয়েছিল। উচ্চমূল্যের কারণে বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল।
শান্তির পথে নতুন আশা
বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং ইরানের দেওয়া ১০ দফার প্রস্তাবটি 'কার্যকর' বলে মনে হচ্ছে। অন্যদিকে ইরান জানিয়েছে, হামলা বন্ধ থাকলে আগামী দুই সপ্তাহ হরমুজ প্রণালীতে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হবে। এই পাল্টাপাল্টি পজিটিভ অবস্থানে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক কমতে শুরু করেছে।
হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব
হরমুজ প্রণালী কেবল একটি সাধারণ নৌপথ নয়। এটি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক এবং ইরানের তেল রপ্তানির প্রধান পথ। এই পথে সামান্য বিঘ্ন ঘটলেই বিশ্ববাজারে তেলের দামে অস্থিরতা তৈরি হয়। এখন এই পথটি খুলে যাওয়ার সম্ভাবনায় সরবরাহ ঝুঁকি অনেক কমেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
অনিশ্চয়তা কাটেনি পুরোপুরি
বাজার বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, এই স্বস্তি সাময়িক হতে পারে। কারণ যুদ্ধবিরতি মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য এবং দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিটি এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। যদি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে তেলের বাজারে আবারও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তবে আপাতত বিশ্ববাজার আশা করছে যে, জ্বালানি সংকটের সবচেয়ে খারাপ সময়টি হয়তো পার হয়ে গিয়েছে।
