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মাথায় বাজ গৃহস্থের! আবারও বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, এক লাফে ছুঁল ১০৮ ডলারের ঘর! পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের...

Oil Price Hike: সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ ইস্ট-ওয়েস্ট তেলের পাইপলাইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সরবরাহ নিয়ে এমনিতেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সেই উদ্বেই সত্য প্রমাণিত হল। বিশ্ববাজারে ফের বাড়ল অপরিশোধিত তেলের দাম। আর এই দাম বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া তেলের দাম বাড়ার প্রবণতাটি অব্যাহতই রইল। দু'ধরনের অপরিশোধিত তেলের দামই আবার ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের উপরে উঠে গিয়েছে!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:05 AM IST
মাথায় বাজ গৃহস্থের! আবারও বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, এক লাফে ছুঁল ১০৮ ডলারের ঘর! পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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