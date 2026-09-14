/মাথায় বাজ গৃহস্থের! আবারও বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম, এক লাফে ছুঁল ১০৮ ডলারের ঘর! পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাসের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে। আজ, সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০৭ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে! এতে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ঘোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নভেম্বর সরবরাহের জন্য ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২.৮ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১০৭.৫৪ ডলারে উঠেছে। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্চমার্ক ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই)-এর অক্টোবর সরবরাহের দাম ২.৩ শতাংশ বেড়ে ১০২.৩৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, এই দাম বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া তেলের দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহতই রইল। ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআই--দুই ধরনের অপরিশোধিত তেলের দামই আবার ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের উপরে উঠে গিয়েছে!
বাব আল-মান্ডেবে সংকট
শুধু দামবৃদ্ধিই নয়, বিশ্ববাজারে তেল সরবরাহ নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ড্রোন হামলার পরে সৌদি আরব একটি তেল পাইপলাইন দুদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। একই সময়ে ইরান-সমর্থিত হুথিরা বাব আল-মান্ডেব প্রণালীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। লোহিত সাগরের বাব আল-মান্ডেব প্রণালী আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই পথে বড় ধরনের কোনো বাধা তৈরি হলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে। সরবরাহ নিয়ে এমন আশঙ্কার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের চলতি উত্তেজনাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বাড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
১২০০ কিমি পাইপলাইন
আরব উপদ্বীপ জুড়ে ১২০০ কিমি (৭৪৫ মাইল) দীর্ঘ ইস্ট–ওয়েস্ট পাইপলাইনটি সৌদি আরবকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জট এড়িয়ে তেল পরিবহণের সুযোগ করে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে ট্যাংকার চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাইপলাইনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ড্রোন হামলার জেরে লোহিত সাগর দিয়ে নিজেদের তেল পরিবহণের ইস্ট-ওয়েস্ট এই পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি।
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