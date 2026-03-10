Donald Trump: যুদ্ধ তাড়াতাড়ি থামবে ট্রাম্পের আশ্বাসে মুহূর্তেই দাম কমল তেলের, বাড়ল সোনার
Iran-Israel War: খুব তাড়াতাড়ি থামতে পারে যুদ্ধ, আশ্বাস ডোনাল্ড ট্রাম্পের। যার ফলে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েছে। অন্যদিকে, পরিস্থিতির উন্নতির প্রত্যাশায় অপরিশোধিত তেলের দাম ১০ শতাংশের বেশি কমেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের মাঝে বড় ইঙ্গিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তিনি জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই শেষ হতে পারে এই যুদ্ধ। ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পরই বিশ্ববাজারে চড়চড়িয়ে বেড়েছে সোনার দাম। অন্যদিকে, মার্কিন ডলারের মান এবং জ্বালানি তেলের দামে বড় পতন দেখা গিয়েছে।
সোনার বাজারে বড় লাফ
মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরের বাজারে স্পট গোল্ড বা কাঁচা সোনার দাম ০.৯% বেড়ে প্রতি আউন্স ৫,১৮৪.৪১ ডলারে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে আগের দিনের দরপতন কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে মূল্যবান এই ধাতু। একইসঙ্গে রুপোর দাম ২.৯% বেড়ে আউন্স প্রতি প্রায় ৮৯.৪৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
যদিও, ভারতীয় বাজারে আজ সোনার দাম নিম্নমুখী। এর প্রধান কারণ হল ট্যাক্স বা শুল্ক কাঠামো এবং স্থানীয় চাহিদা। এছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যের সামান্য পরিবর্তনের কারণেও স্থানীয় বাজারে দামের এই হেরফের হয়েছে।
তেলের বাজারে ধস ও ডলারের নিম্নগতি
ট্রাম্পের পজিটিভ বার্তার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ১০%-এর বেশি কমেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়া এবং তেল খনিতে হামলার আশঙ্কায় তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছিল। এছাড়া ডলারের সূচকও ০.১% কমেছে।
বিশ্লেষকদের মতে, হোয়াইট হাউস যদি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে সফল হয়, তবে সোনার ওপর থেকে বাড়তি চাপ কমবে। যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। সাধারণত সুদের হার বেশি থাকলে সোনার চাহিদা কিছুটা কমে, কারণ সোনা থেকে কোনও বাড়তি সুদ পাওয়া যায় না।
ফ্লোরিডার ডোরাল রিসোর্টে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা দেবে মার্কিন নৌবাহিনী। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে পরিস্থিতি 'খুব শীঘ্রই' স্বাভাবিক হবে, যদিও চলতি সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হবে এমন নিশ্চয়তা তিনি দেননি।
চলতি বছরে অস্থিরতা সত্ত্বেও সোনার দাম সামগ্রিকভাবে প্রায় ২০% বেড়েছে। ট্রাম্পের বৈশ্বিক বাণিজ্য নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিনিয়োগকারীরা এখনো সোনার ওপরই বেশি ভরসা রাখছেন।
