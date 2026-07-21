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‘অপারেশন সিঁদুর সফল, হার ঢাকতে মিথ্যা বলছে পাক সেনা!’ ইমরানের বোনের মন্তব্যে তোলপাড় পাকিস্তান

Op Sindoor Big Success: ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং চার দিনের সামরিক সংঘাত নিয়ে পাক সেনাবাহিনীর দাবিকে সরাসরি নস্যাৎ করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বোন নোরিন নিয়াজি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, ভারতের এই অপারেশন অত্যন্ত সফল ছিল এবং নিজেদের চরম ব্যর্থতা ও হার ঢাকতেই পাক সেনা সাফল্যের মিথ্যা গল্প তৈরি করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:12 PM IST
‘অপারেশন সিঁদুর সফল, হার ঢাকতে মিথ্যা বলছে পাক সেনা!’ ইমরানের বোনের মন্তব্যে তোলপাড় পাকিস্তান
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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