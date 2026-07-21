/‘অপারেশন সিঁদুর সফল, হার ঢাকতে মিথ্যা বলছে পাক সেনা!’ ইমরানের বোনের মন্তব্যে তোলপাড় পাকিস্তান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সামরিক অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং চার দিনের ভারত-পাকিস্তান সংঘাত নিয়ে পাক সেনার দাবিকে প্রকাশ্যে ভুল ও ভুয়া বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বোন নোরিন নিয়াজি। তাঁর দাবি, ভারতের এই অভিযান অত্যন্ত সফল ছিল এবং পাকিস্তান সেনা যুদ্ধে নিজেদের চরম ব্যর্থতা ও পরাজয় ঢাকতে জয় ও সাফল্যের মিথ্যে গল্প তৈরি করছে।
নোরিন নিয়াজির বিস্ফোরক অভিযোগ
এক সাক্ষাৎকার চলাকালীন নোরিন নিয়াজি দাবি করেন, পাকিস্তান সেনা এবং সে দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব ৪ দিনের সামরিক সংঘাতকে জনগণের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছিল, বাস্তব চিত্র একেবারেই তা ছিল না। বিনা তথ্যপ্রমাণে দুটি বড় অভিযোগ আনেন তিনি- ইসরায়েল এবং আব্রাহাম চুক্তি সংযোগ নিয়ে তাঁর দাবি, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান এবং সেদেশের নেতৃত্বের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতেই এ সংঘাত শুরু হয়। এরপর ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এ ইসলামাবাদের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে একটি সমঝোতার অধীনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইচ্ছাকৃতভাবেই সংঘাত আরও বাড়ানো থেকে বিরত থাকেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতা নিয়ে নোরিন দাবি করেন, সেনার তথাকথিত 'মারকা-ই-হক' সংঘাত যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করে পাক নেতৃত্বকে সম্মানজনকভাবে বেরিয়ে আসার রাস্তা করে দেন।
সাইবার ক্রাইম এজেন্সির সমন ও রাজনীতিতে তীব্র তোলপাড়
ইমরান খানের বোনের এই মন্তব্যে শেহবাজ শরিফ সরকার এবং পাক সেনার শীর্ষ স্তরে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি নোরিন নিয়াজিকে সমন পাঠায়। সংস্থার নোটিসে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে এবং ভুয়া তথ্য ছড়াতে আপনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক, আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য ছড়িয়েছেন।" এদিকে শাসক দল পিএমএল-এন -এর শীর্ষ নেতারা এই বক্তব্যের কড়া নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, নোরিন নিয়াজির এই রাষ্ট্রবিরোধী ও সেনাবিরোধী মন্তব্য পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)