/সকাল ৬টায় মেইল, ‘আজই শেষ কাজের দিন’! Oracle-এর মেইলে আতঙ্ক, ফের বড় ছাঁটাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোরের হতেই বদলে গেল সবকিছু। অফিসের কাজ শুরু করার আগেই Oracle-এর একাধিক কর্মী তাঁদের সংস্থার সিস্টেমে ঢুকতে সমস্যায় পড়েন। এরপর আসে একটি ই-মেইল। সেখানে সরাসরি জানানো হয়—‘Today is your last working day’। ভোর ৬টার মেলে চাকরি শেষ! রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর Oracle-এ নতুন করে ছাঁটাই শুরু হয়। প্রভাবিত কর্মীদের কাছে সংস্থার নেতৃত্বের তরফে পাঠানো ই-মেইলে বলা হয়, ব্যবসার বর্তমান প্রয়োজন পর্যালোচনা করার পর তাঁদের পদটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটিকে বৃহত্তর সাংগঠনিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে প্রত্যেক কর্মীকে আলাদা করে কেন ছাঁটাই করা হল, সেই কারণ মেলে উল্লেখ করা হয়নি।
আগে বন্ধ সিস্টেম, পরে এল মেইল
কর্মীদের বক্তব্য ও রিপোর্ট অনুযায়ী, ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়াটি শুরু হওয়ার আগে কয়েকজন কর্মীর অফিস লগইন, Slack এবং ব্যাজ অ্যাক্সেস বন্ধ হয়ে যায়। এরপর স্থানীয় সময় সকাল ৬টার দিকে আসে সেই ই-মেল। এই পদ্ধতি Oracle-এর মার্চ মাসের ছাঁটাইয়ের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে।
কতজনের চাকরি গেল?
এবারের ছাঁটাইয়ে ঠিক কতজন কর্মী প্রভাবিত হয়েছেন, তা Oracle প্রকাশ্যে জানায়নি। বিভিন্ন রিপোর্টে কয়েকটি টিমে বড়সড় কর্মীসংখ্যা কমার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মোট সংখ্যা এখনও নিশ্চিত নয়। তাই নির্দিষ্ট সংখ্যাকে চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এর আগে অবশ্য Oracle-এর কর্মীসংখ্যায় বড় পতন দেখা গিয়েছে। ২০২৬ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সংস্থায় প্রায় ১.৪১ লক্ষ কর্মী ছিলেন, যা এক বছর আগের প্রায় ১.৬২ লক্ষের তুলনায় প্রায় ২১ হাজার কম। অর্থাৎ এক বছরে কর্মীসংখ্যা প্রায় ১৩ শতাংশ কমেছে।
AI-তে বিপুল বিনিয়োগ, তারপরও ছাঁটাই কেন?
Oracle বর্তমানে AI ও ক্লাউড পরিকাঠামোয় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে। কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, AI প্রযুক্তির ব্যবহার কর্মীসংখ্যা কমানোর অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। অর্থাৎ একদিকে AI ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ, অন্যদিকে খরচ কমাতে কর্মীসংখ্যা কমানো—দুই দিকই একসঙ্গে চলছে।
ছাঁটাই হলেও মিলবে Severance
প্রভাবিত কর্মীদের পাঠানো মেলে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় termination paperwork সম্পূর্ণ করার পর তাঁরা সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী severance package পাওয়ার যোগ্য হবেন। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য DocuSign-এর মাধ্যমে পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে। এছাড়াও কর্মীদের ব্যক্তিগত ই-মেইল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে চাকরি শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য তাঁদের কাছে পাঠানো যায়।
ভারতের কর্মীদের কী হবে?
Oracle-এর ছাঁটাই নিয়ে ভারতের কর্মীদের মধ্যেও উদ্বেগ রয়েছে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে প্রকাশিত রিপোর্টে বিশ্বজুড়ে ৭,০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত পদ ঝুঁকিতে থাকার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল এবং ভারতের কর্মীরাও প্রভাবিত হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে সেই সংখ্যা Oracle নিশ্চিত করেনি। তাই এবার Oracle-এর নতুন ছাঁটাইয়ে ভারতে ঠিক কতজন প্রভাবিত হয়েছেন বা হবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য না আসা পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে, AI-নির্ভর ব্যবসা বাড়াতে Oracle-এর বিপুল বিনিয়োগের মাঝেই কর্মী ছাঁটাইয়ের এই নতুন পর্ব প্রযুক্তি দুনিয়ায় ফের চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
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