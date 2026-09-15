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সকাল ৬টায় মেইল, ‘আজই শেষ কাজের দিন’! Oracle-এর মেইলে আতঙ্ক, ফের বড় ছাঁটাই

Oracle layoffs: সকাল শুরু হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে গেল ছবিটা। Oracle-এর কিছু কর্মী ভোরের দিকে অফিসের সিস্টেমে ঢুকতে না পেরে পরে পান ছাঁটাইয়ের ই-মেইল। তবে কতজন কর্মী এবার চাকরি হারিয়েছেন, তা এখনও প্রকাশ্যে জানায়নি Oracle। এই ছাঁটাইয়ের আগে সংস্থার কর্মীসংখ্যা এক বছরে প্রায় ২১ হাজার কমেছিল। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:45 PM IST
সকাল ৬টায় মেইল, ‘আজই শেষ কাজের দিন’! Oracle-এর মেইলে আতঙ্ক, ফের বড় ছাঁটাই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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