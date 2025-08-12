English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nuclear threat to India:   'পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সংকট দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিভাজন তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের একটি লড়াই চলছে। আর এর ফলস্বরূপ, দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 12, 2025, 01:51 PM IST
Asim Munir: আসিম মুনীর আদতে স্যুট-বুট পরা ওসামা বিন লাদেন! পরমাণু যুদ্ধের নোংরা হুমকির পর নিন্দা প্রাক্তন পেন্টাগন কর্তার ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতকে পরমাণু বোমা মারার (Nuclear threat to India) হুমকি নিয়ে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের (Asim Munir) বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)-এর প্রাক্তন বিশ্লেষক এবং পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্মীর মাইকেল রুবিন (Michael Rubin)। আমেরিকার সেনাবাহিনীর সদর দফতরের প্রাক্তন অফিসার রুবিনের ভাষায়, পাক ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির হলেন স্যুট পরা ওসামা বিন লাদেন। তিনি বলেন, মুনির যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা শুনে ৯/১১-র হামলার মূল পান্ডা আল কায়েদার জঙ্গি নেতা ওসামা বিন লাদেনের (Osama Bin Laden) কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ (Islamabad) 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের' মতো আচরণ করছে। 

পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্মীর মাইকেল রুবিনের বক্তব্য: 

তিনি বলেন যে, পাকিস্তান তার নিজস্ব সমস্যা মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে এবং এর বদলে ভারত ও আফগানিস্তানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন, এমন অবস্থায় পাকিস্তান নিজেদের সমস্যার জন্য অন্যদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

আসিম মুনীরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ: 

আসিম মুনীরের বিরুদ্ধে কঠিন কূটনৈতিক পদক্ষেপ জরুরি বলে জানিয়ে রুবিন আরও বলেন, পাক ফিল্ড মার্শালকে আমেরিকায় ‘পার্সোনা নন গ্র্যাটা’ (একটি কূটনৈতিক শব্দবন্ধ, যার অর্থ কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন বাতিল করা) ঘোষণা করা উচিত। তাঁকে আর কখনও মার্কিন ভিসা দেওয়াই উচিত নয়। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক পাকিস্তানি আধিকারিকের বিরুদ্ধেই এই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাঁর মতে, যতক্ষণ না পাকিস্তান ক্ষমা চাইবে, ততদিন এই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আরও পড়ুন: India's Reaction to Asim Munir's nuclear threat: 'পাকিস্তানের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশের পরমাণু হুমকির সামনে আমরা মাথা নত করব না...', 'শয়তান' মুনীরকে কড়া বার্তা ভারতের...

মুনীরের নিন্দায় বিশ্ব: 

মঙ্গলবার সংবাদ সংস্থার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রুবিন বলেন, আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের হুমকি মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, ইসলামাবাদের এই হুমকি বিশ্বের সামনে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই দেশ কি আদৌ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবে? অথবা শেষ সময় চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। 'এটা খুবই বিপজ্জনক যে এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজেই একজন সন্ত্রাসী বা অন্তত একজন সন্ত্রাসীর মতো ভাবেন, তিনি এখন একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা: 

তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সংকট দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিভাজন তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের একটি লড়াই চলছে। আর এর ফলস্বরূপ, দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।'

রুবিনের মতে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার সুনাম হারাচ্ছে এবং এর ফলস্বরূপ দেশটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে যদি এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে তাদের উচিত নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করা এবং একটি নতুন দিকনির্দেশনা তৈরি করা।'

'মুনীর আরেকটা লাদেন':

মাইকেল রুবিন এরপরেই বলেন, পাকিস্তানি ফিল্ড মার্শালের উসকানিমূলক ধমকি ওসামা বিন লাদেনের মুখের কথাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদকে দেখে অভাব-বঞ্চনার চশমা চোখে। তারা বোঝে না বহু জঙ্গির মনে আদর্শগত আক্রোশ চোরা স্রোতের মতো ঘুরে বেড়ায়। তাই আসিম মুনিরকে দেখে মনে হয়েছে, উনি যেন স্যুট পরা ওসামা বিন লাদেন।

আরও পড়ুন: India-Pakistan High Commission conflict: শয়তান পাকিস্তানের ভারতকে ভাতে মারার চক্রান্ত! ইসলামাবাদে কূটনীতিকদের বন্ধ খবরের কাগজ-গ্যাস-জল, ভয়াবহ...

ভারতকে পরমাণু হুমকি: 

মার্কিন সেনা ও সেদেশের চর সংস্থা সিআইএ-র কার্যালয়ের প্রাক্তন এই অফিসার আদতে আমেরিকার ফ্লোরিডার ট্যাম্পায় এক অনুষ্ঠানে ভারতকে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করছিলেন। সেখানে ভারতের অপারেশন সিঁদুরে নাক কাটা যাওয়া সেনাপ্রধান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। যদি তাদের ক্ষতি হয়, তাহলে তারা অর্ধেক পৃথিবীকে নিয়ে ডুববে।

রুবিন জোরের সঙ্গে বলেন, আমেরিকা কেন পাকিস্তানকে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বাইরে প্রধান সহযোগী হিসেবে মনে করছে, এর কোনও কারণ নেই। পাকিস্তানকে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রের মদতে সন্ত্রাসবাদের কারণে ন্যাটো সহযোগীর বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের সদস্য থেকে বহিষ্কার করা উচিত।

এই মন্তব্যের ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

 

