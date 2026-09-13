EXPLAINER: আল কায়দার হিট লিস্টে ভারত! ৯/১১ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অতি গোপন নথি CIA-র, ফের 'মৃত্যুসুনামি'র বুক কাঁপানো ভয়াল নাশকতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট' ছিল কুখ্যাত ওসামা বিন লাদেন। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের কয়েকটি শহরে হামলার মেগাপরিকল্পনা ছিল তার। আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ওরফে সিআইএ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপুল সম্পদে সমৃদ্ধ গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের প্রকাশ করা চাঞ্চল্য়কর নথিই বলছে যে, লাদেনের হিট লিস্টে ছিল ভারত! ১৯৯৮ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের জন্য তৈরি করা ওই অতি-গোপন নথিতে বলা হয়েছে যে, ২০০১-র ১১ সেপ্টেম্বর (৯/১১) আমেরিকায় হামলার অনেক আগে থেকেই লাদেনের আল-কায়েদা ভারত ও পাকিস্তানকে তাদের সম্ভাব্য নিশানা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সিআইএ ৯/১১ সংক্রান্ত ৭১টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ৯/১১ হামলার ২৫তম বার্ষিকীতে গত ১১ সেপ্টেম্বর ৭১টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সিআইএ। ৯/১১-সংক্রান্ত নথি প্রকাশের ক্ষেত্রে এটিই ছিল সংস্থার সবচেয়ে বড় প্রকাশ।
কী জানাচ্ছে CIA? কী ছক করা হয়েছিল?
৯/১১-এর হামলার আগেই লাদেনের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ভারত ও পাকিস্তানে হামলা চালাতে চেয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ২৮ অগস্ট প্রকাশিত ‘Bin Ladin Terrorist Network Still a Threat’ শীর্ষক এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, দেন একাধিক দেশে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। সেই তালিকায় ছিল ভারত ও পাকিস্তানও। লাদেনের পরিকল্পনায় ছিল মিশর, কুয়েত, সৌদি আরব ও ইয়েমেন, ভারত, পাকিস্তান, উগান্ডা এবং সম্ভবত নাইজেরিয়াও। মার্কিন আধিকারিকরা জানিয়ে ছিলেন, আলবেনিয়ার তিরানায় এবং সম্ভবত আজারবাইজানের বাকুতেও হামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল আল কায়েদা। লাদেন-ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সহায়তা করেছিল মার্কিন প্রশাসন।
১৯৯৮ সালের সিআইএ মূল্যায়ন
সিআইএ-র ওই নথিতে কোনও সুনির্দিষ্ট হামলার পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ ছিল না। তবে এতে উল্লেখ করা হয় যে, ৯/১১-এর ঘটনার তিন বছরেরও বেশি সময় আগে থেকেই বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক ভারত ও পাকিস্তানে হামলার পরিকল্পনা করছিল! এমন তথ্যই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাতে এসেছিল। ১৯৯৮ সালের ৭ অগাস্ট নাইরোবি ও দার এস সালামে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলিতে বোমা হামলার কয়েক দিন পরই এই সতর্কবার্তা পাওয়া গিয়েছিল। ওই হামলায় অন্তত ২২৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই ভয়াবহ হামলার ফলে লাদেন ও আল-কায়েদা মার্কিন সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কর্মকর্তাদের বিশেষ নজরে চলে আসে। এর তিন বছর পর ভারত এক বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর লস্কর-ই-তইবা ও জইশ-ই-মহাম্মদের সন্ত্রাসীরা নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ভারতের সংসদ ভবনের কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। এই হামলায় ৯জন নিহত হন এবং নিরাপত্তা বাহিনী হামলাকারী পাঁচজনকেই খতম করে।
৯/১১-র সতর্কবার্তা পরে সামনে আসে
সিআইএ-র নথিপত্রে আমেরিকার উপর সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে বিভিন্ন সতর্কবার্তা ও প্রতিবেদনের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার উপর সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে বিমান ছিনতাই সংক্রান্ত সতর্কতা এবং ২০০১ সালের ৬ আগস্টের একটি প্রতিবেদন যেখানে সংস্থাটি জানিয়েছিল যে, লাদেন এবার আমেরিকার ওপর হামলা চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়েদার ১৯ সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে। সন্ত্রাসীরা আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১১-কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে এবং এরপর ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৭৫-কে সাউথ টাওয়ারে আছড়ে ফেলে। পরবর্তীতে টাওয়ার দুটিই ধসে পড়ে। সন্ত্রাসীদের একটি দল আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৭৭-কে পেন্টাগনে আছড়ে ফেলে। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৯৩-এর যাত্রীরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তাদের মোকাবিলা করেন। শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা পেনসিলভানিয়ায় বিমানটি বিধ্বস্ত করে। এই ভয়াবহ হামলায় মোট ২৯৭৭ জন মানুষ প্রাণ হারান।
লাদেনকে হত্যা
লাদেন ও তাঁর আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সন্ধানে আমেরিকার অভিযানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল পাকিস্তান। সিআইএ-র নথি অনুযায়ী, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ওই সন্ত্রাসী নেতার কার্যকলাপ এবং তালিবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর নজরদারি অব্যাহত রেখেছিল। নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, লাদেন তার জীবনের শেষ সময়টুকু পাকিস্তানে আত্মগোপন করে কাটিয়েছিল। ২০১০ সালে এক গোয়েন্দা সংস্থা তার এক বার্তাবাহককে অনুসরণ করে ইসলামাবাদের অদূরে অবস্থিত অ্যাবটাবাদের এক বাড়িতে (কম্পাউন্ড) শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এরপর ২০১১ সালের ২ মে মার্কিন বাহিনী এক বিশেষ অভিযানে লাদেনকে হত্যা করে।
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