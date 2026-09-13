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  • /EXPLAINER: আল কায়দার হিট লিস্টে ভারত! ৯/১১ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অতি গোপন নথি CIA-র, ফের মৃত্যুসুনামির বুক কাঁপানো ভয়াল নাশকতা?

EXPLAINER: আল কায়দার হিট লিস্টে ভারত! ৯/১১ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অতি গোপন নথি CIA-র, ফের 'মৃত্যুসুনামি'র বুক কাঁপানো ভয়াল নাশকতা?

9/11 CIA Report: লাদেনের আল কায়দার হিট লিস্টে ছিল ভারতও ! ৯/১১ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অতি গোপন নথি দিল CIA! ফের 'মৃত্যুসুনামি'র বুক কাঁপানো ভয়াল নাশকতা? কী জানা যাচ্ছে?

Published: Sep 13, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:15 PM IST
EXPLAINER: আল কায়দার হিট লিস্টে ভারত! ৯/১১ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অতি গোপন নথি CIA-র, ফের 'মৃত্যুসুনামি'র বুক কাঁপানো ভয়াল নাশকতা?
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