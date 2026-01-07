Osman Hadi Death: ওসমান হাদির হত্যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, কার নির্দেশে হামলা জানিয়ে দিল ঢাকা পুলিস

Osman Hadi Death: ওসমান হাদির হত্যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, কার নির্দেশে হামলা জানিয়ে দিল ঢাকা পুলিস
Osman Hadi Death: হাদি মামলার চার্জশিট জমা দেওয়ার পর শফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্তদের ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৫ জন পলাতক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির খুনিরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এমনটাই দাবি করেছিল ঢাকা পুলিস। কিন্তু সেইসব খুনির পেছনে কে, এবার তা জানিয়ে দিলেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিসের অতিরিক্ত পুলিস কমিশনার শফিকুল ইসলাম। তিনি জানিয়েছেন, ওসমান হাদিকে খুন করা হয়েছে মীরপুরের প্রাক্তন ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পির নির্দেশে।
মঙ্গলবার আদালতে হাদি মামলার চার্জশিট জমা দেওয়ার পর শফিকুল ইসলাম বলেন, শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ফয়সাল করিম মাসুদ-সহ ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৫ জন পলাতক।
শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। মীরপুরের সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পির নির্দেশে হাদিকে হত্যা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকা থেকে জুম্মার নামাজ পড়ে ফেরার পথে একটি ই-রিক্সায় থাকা হাদিকে গুলি করে বাইক আরোহী ফয়সাল করিম। গুলি করা হয় হাদির মাথার বাঁদিকে। সেই গুলি মাথা ফুঁড়ে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই হাদিকে ঢাকা এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে ১৫ ডিসেম্বর নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুরের এক হাসপাতালে। ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয় গোটা দেশে। বিরাট সমাবেশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে।
এদিকে, ওই চার্জশিটের তীব্র বিরোধিতা করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। সংগঠনের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের সংবাদমাধ্য়মে বলেন, একজন ওয়ার্ড কমিশনারের নির্দেশে ওসমান হাদিকে খুন করা হয়েছে, এটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। এই খুনের সঙ্গে একটা পুরো চক্র এবং রাষ্ট্রযন্ত্রও জড়িত। এই চার্জশিট মানি না। সরকার বলেছে যে, একজন ওয়ার্ড কমিশনার নাকি ওসমান হাদিকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছে। যার বদৌলতে ফয়সাল করিম মাসুদ খুন করেছে। ওসমান হাদিকে খুনের সঙ্গে একটা পুরো খুনের চক্র জড়িত রয়েছে। এই খুনের পেছনে রাষ্ট্র জড়িত। তাদের বিচারের মুখোমুখি না করা পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই থামবে না। যেই চার্জশিটে তাদের নাম নেই, সেই চার্জশিট মানি না।
