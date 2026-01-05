Nicolas Maduro's India Connection: ভারতের এই আধ্যাত্মিক গুরুর শিষ্য ছিলেন মাদুরো, নিজের অফিসে টাঙানো থাকত তাঁর ছবি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nicolas Maduro's India Connection: ২০০৫ সালে বিয়ের অনেক আগে সিলিয়া ফ্লোরেস মাদুরোকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন সত্য সাই বাবার সাথে দেখা করানোর জন্য

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 5, 2026, 08:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এখন নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত মেট্রোপলিটান ডিটেনশন সেন্টারে। গত শনিবার ভেনজুয়েলায় হানা দিয়ে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যায় ট্রাম্পের ডেল্টা ফোর্স। তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার ড্রাগ পাচারের অভিযোগ এনেছে আমেরিকা। পাশাপাশি, এটাও বলা হয়েছে ড্রাগ বিক্রির টাকা সন্ত্রাসবাদীদের সরবারহ করতেন মাদুরো। এমন গণতন্ত্র বিরোধী অপারেশনের নিন্দা করেছে রাশিয়া, চিন-সহ লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশ। উল্টো দিকে আবার মাদুরের বিদায়ে উল্লাস করছেন সেদেশেরই কিছু মানুষ। এহেন মাদুরোর উত্থান সিনেমার মতোই। এমনকি তার ভারত যোগেও রয়েছে চমক।

যে কোনও সিনেমার গল্পের চেয় কম চমকপ্রদ নয় মাদুরের জীবনের গল্প। একসময়ে সাধারণ একজন বাস চালক ছিলেন মাদুরো। কঠোর পরিশ্রম আর ভাগ্যের জোরে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য হল নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু সত্য সাই বাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন নিকোলাস মাদুরো।

নিকোলাস মাদুরো জন্মেছিলেন এক খ্রিষ্টান পরিবারে। বড় হয়েছেন গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে। জানা যাচ্ছে তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের মাধ্যমেই তিনি সত্য সাই বাবার একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। সিলিয়া ফ্লোরেস নিজে একজন আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেত্রী। মাদুরোর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি সত্য সাই বাবার অনুসারী ছিলেন।

২০০৫ সালে বিয়ের অনেক আগে সিলিয়া ফ্লোরেস মাদুরোকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন সত্য সাই বাবার সাথে দেখা করানোর জন্য। সেই সময়ে ফ্লোরেস ছিলেন ভেনেজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের আইনজীবী,আর মাদুরো ছিলেন দেশটির জাতীয় পরিষদের স্পিকার। পরবর্তী সময়ে মাদুরো যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন,তখন ফ্লোরেস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ক্ষমতায় বসার পরেও মাদুরোর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ফিকে হয়ে যায়নি। বরং ব্যক্তিগত দফতরে আসা অতিথিরা প্রায়ই একটি বিশেষ বিষয় খেয়াল করতেন। বিপ্লবী নেতা সাইমন বলিভার এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের ছবির পাশেই মাদুরো সত্য সাই বাবার একটি বড় বাঁধানো ছবি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে এমন একজন গুরুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে,যিনি শান্তি,করুণা এবং নিঃস্বার্থ সেবার বাণী প্রচার করতেন।

২০১১ সালের এপ্রিলে সত্য সাই বাবা পরলোকগমন করেন। তখন ভেনেজুয়েলা এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছিল যা অনেক পর্যবেক্ষককে অবাক করে দিয়েছিল। তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদুরোর প্রভাবে ভেনেজুয়েলার জাতীয় পরিষদ একটি আনুষ্ঠানিক শোক প্রস্তাব পাশ করে। দেশটি ওইদিন সরকারি শোক দিবস ঘোষণা করে এবং মানবতার প্রতি এই আধ্যাত্মিক গুরুর অবদানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়। লাতিন আমেরিকার অন্য কোনো দেশ তাঁকে এভাবে শ্রদ্ধা জানায়নি, যা থেকে বোঝা যায় সাই বাবার সঙ্গে মাদুরো তথা ভেনেজুয়েলার সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল।

২০২৫ সালের ২৩শে নভেম্বর, মাদুরো রাজনৈতিক আলোচনার বাইরে গিয়ে আবারও সত্য সাই বাবার জন্মশতবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি একটি সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করেন যেখানে এই আধ্যাত্মিক গুরুকে 'এক জ্যোতির্ময় সত্তা' হিসেবে বর্ণনা করেন। মাদুরো বলেন, 'আমাদের সেই সাক্ষাতের কথা আমার সবসময় মনে পড়ে... এই মহান শিক্ষকের জ্ঞান যেন আমাদের সবসময় আলোকিত করে রাখে। তাঁর ক্ষমতা বা শাসনের পতনের আগে রাজনীতি-বহির্ভূত বিষয়ে এটিই ছিল তাঁর দেওয়া শেষ জনসমক্ষ বিবৃতিগুলোর একটি।

