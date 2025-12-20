1000 Died in Gaza: চিকিৎসা করানোর জন্য দেশ থেকে বেরোতেই পারেননি হাজার-হাজার রোগী! ১০৯২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু...অসহায় 'বন্দি' শিশুরা...

1000 Died in Gaza: চিকিৎসা করানোর জন্য দেশ থেকে বেরোতেই পারেননি হাজার-হাজার রোগী! ১০৯২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু...অসহায় 'বন্দি' শিশুরা...
1000 Died in Gaza: 'হু' বলেছে, দু'বছর আগে গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে গুরুতর অবস্থায় থাকা ১০৬০০ জনের বেশি রোগীকে উপত্যকাটি থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে হু এবং তাদের অংশীদারেরা। এই রোগীদের মধ্যে ৫৬০০ জনের বেশি শিশু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জরুরি চিকিৎসার জন্য প্যালেস্টাইনের গাজা (Gaza) ত্যাগের অপেক্ষায় থাকা এক হাজারেরও বেশি প্যালেস্টাইনির (Palestine) মৃত্যু হয়েছে (Over 1000 patients died)। উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের (Israel) জাতিগত সংঘাত ও নিধনের মধ্যে গত দেড় বছরে তাঁদের মৃত্যু হয়। আজ, শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।
হু কী বলছে?
সোশ্যাল মিডিয়ায় 'হু'-র প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, দুই বছর আগে গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে গুরুতর অবস্থায় ছিলেন প্রায় ১১ হাজার রোগী। এর মধ্যে ১০৬০০ জনের বেশি রোগীকে উপত্যকাটি থেকে বের করতে সক্ষম হয়েছে হু এবং তার সঙ্গে কাজ করে যারা। এই রোগীদের মধ্যে আবার ৫৬০০ জনের বেশি শুধু শিশুই!
মর্মান্তিক মৃত্যু ১০৯২ জনের
চিকিৎসার জন্য আরও বহু রোগী গাজা ত্যাগের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে সতর্ক করেছেন হু-প্রধান। গাজার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য গাজা উপত্যকা ত্যাগের অপেক্ষায় ছিলেন যে ১০৯২ জন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক মৃত্যু।
হু-র আবেদন
গাজায় বসবাস করা আটকে-পড়া রোগীদের আরও বেশি দেশের দরজা খুলে দেওয়ার আহ্বান জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। হু মনে করিয়ে দেয়, চিকিৎসার জন্য গাজা ত্যাগ না করতে পেরে মৃত্যুর যে-সংখ্যা জানা গিয়েছে, তা বাস্তবে আরও বেশি! এই সংখ্যা তিন থেকে চার গুণ বেশি হতে পারে বলে চলতি মাসের শুরুর দিকেই জানিয়েছিল আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-মানবিক সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস।
৩০টিরও বেশি দেশে আশ্রয়
দু'বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় টানা চলেছে ইসরায়েলের হামলা। তার পর থেকে উপত্যকাটিতে যুদ্ধবিরতি চলছে। কিন্তু তার মধ্যেও গাজায় প্রায়ই হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে এখন পর্যন্ত ৭০ হাজারের বেশি প্যালেস্টাইনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৭১ হাজার জন। এঁদের মধ্যে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন ১০ হাজার ৬০০ রোগীকে ৩০টির বেশি দেশ আশ্রয় দিয়েছে। এর মধ্যে মিশর, ইউএই-সহ হাতে গোনা কয়েকটি দেশ বেশি সংখ্যক প্যালেস্টাইনি রোগী নিয়েছে।
মিয়ামিতে
এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে গাজার যুদ্ধবিরতির পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনার কথা। সেখানে থকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটফ। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা কাতার, মিশর ও তুরস্কের প্রতিনিধিদের।
