/উত্তাল ঢেউয়ের গ্রাসে জরাজীর্ণ ফেরি! মুহূর্তেই তলিয়ে গেল বহু প্রাণ, এখনও নিখোঁজ ২৭

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেরিতে থিকথিকে ভিড়। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্তি যাত্রী। লেকের মাঝে যেতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উলটে যায় ওই অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই ফেরিটি। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৫ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ ২৭ যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে আফ্রিকার জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়ার সীমান্তে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম লেক কারিবাতে।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধারকারী দলগুলো ইতোমধ্যে ৭৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। এবং তাদেরকে লেকের একটি ছোট দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছে। জিম্বাবুয়ের সিভিল প্রোটেকশন ইউনিট জানিয়েছে, ফেরিতে ৯০ যাত্রী বহনের ক্ষমতা। কিন্তু সেদিন ফেরিতে ছিলেন অন্তত ১১৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী এবং ৫ ক্রু। টিকিট ছাড়া অজ্ঞাত সংখ্যার শিশুও নৌকায় উঠে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংস্থাটি ইতোমধ্যেই এই ঘটনাটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জাতীয় দুর্যোগ' হিসেবে ঘোষণার সুপারিশ করেছে।
স্থানীয় তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা কারিবা শহরে পৌঁছানোর জন্য সচরাচর এই ফেরিটি ব্যবহার করতেন। যা পাড়ি দিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। রওনা দেওয়ার মুহূর্তেই তীরের মানুষজন পুরনো ফেরিটির জীর্ণ অবস্থা এবং লেকের তীব্র উত্তাল ঢেউ দেখে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনার এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, উল্টে যাওয়া ফেরির দিকে উদ্ধারকারী স্পিডবোট ছুটে যাচ্ছে। এবং ওপর থেকে একটি হেলিকপ্টার পরিস্থিতি নজরদারি করছে। ৫০-এর দশকের শেষভাগে জাম্বেজি নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই বিশাল হ্রদে নিখোঁজদের সন্ধানে এখন জলের নীচে তল্লাশি চালানো বিশেষজ্ঞ ডুবুরি দলও মোতায়েন করা হয়েছে।
আয়তনের দিক থেকে কারিবা হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃত্রিম বা ম্যানমেড লেক। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে জাম্বেজি নদীতে একটি বাঁধ তৈরি করে এটি গঠন করা হয়। এর ফলে নদীর একটি বিশাল উপত্যকা ধীরে ধীরে জলে প্লাবিত হয়ে এই বিশালাকার হ্রদে পরিণত হয়, যা বর্তমানে ২০০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি লম্বা। এবং কোনও কোনও জায়গায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। জিম্বাবুয়ে এবং জাম্বিয়া- এই দুটি দেশ লেকটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে এবং হ্রদের মাঝখান দিয়েই দেশ দুটির সরকারি সীমান্ত রেখা চলে গেছে।
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