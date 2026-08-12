Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /উত্তাল ঢেউয়ের গ্রাসে জরাজীর্ণ ফেরি! মুহূর্তেই তলিয়ে গেল বহু প্রাণ, এখনও নিখোঁজ ২৭

উত্তাল ঢেউয়ের গ্রাসে জরাজীর্ণ ফেরি! মুহূর্তেই তলিয়ে গেল বহু প্রাণ, এখনও নিখোঁজ ২৭

Lake Kariba Tragedy: দুর্ঘটনাস্থলে উলটে থাকা ফেরির দিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে উদ্ধারকারী স্পিডবোট। আর ওপর থেকে নজর রাখছে হেলিকপ্টার। ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি চওড়া এই বিশাল কৃত্রিম হ্রদে নিখোঁজদের খুঁজে বের করতে ডুবুরি নামানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:59 AM IST
উত্তাল ঢেউয়ের গ্রাসে জরাজীর্ণ ফেরি! মুহূর্তেই তলিয়ে গেল বহু প্রাণ, এখনও নিখোঁজ ২৭

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গ্রিন করিডোর করে অভয়ার দেহ শ্মশানে, নান্টু ঘোষ হয়ে গেল অভিভাবক, মমতা নিজে করিয়েছেন
2
3
4
5