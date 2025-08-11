Asim Munir's Nuclear Threat: আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে পরমাণু হামলা চালাবে পাকিস্তান? ট্রাম্পের দেশে দাঁড়িয়ে মুনীর যা বললেন...অবিশ্বাস্য...

Asim Munir's Nuclear Threat: আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে পরমাণু হামলা চালাবে পাকিস্তান? ট্রাম্পের দেশে দাঁড়িয়ে মুনীর যা বললেন...অবিশ্বাস্য...
Pak Army Chief Asim Munir's Nuclear Threat In US: মুনিরের কথায়, আমরা পারমাণবিক শক্তিধর দেশ, যদি আমাদের মনে হয়, আমরা ডুবে যাচ্ছি, তাহলে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ডুবব। মার্কিন মাটিতে এই প্রথম কোনও পাক সেনাপ্রধানের মুখে এমন হুমকি। মুনিরবাণী সামনে আসতেই শুরু তোলপাড়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে আসিম মুনীর (Asim Munir on US Soil) হুমকি দিলেন ভারতকে (India)। একেবারে সরাসরি। ভারতকে এবার একেবারে সরাসরি পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিলেন পাকিস্তানের (Pakistan) সেনাপ্রধান আসিম মুনির (Pak Army Chief)। তিনি সতর্ক করে বলেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তান যদি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, তাহলে পাকিস্তান পুরো অঞ্চলকে পারমাণবিক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেবে।
আরও পড়ুন: India US Tariff Row: ট্রাম্পের শুল্কবোমায় ভারতের ৩০৬৫৮০৭৫০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যরফতানি ঝুঁকির মুখে? হ্যাঁ, 'তবে, যদি ফের ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন', বললেন...
মুনিরবাণী
পাক সেনা প্রধান ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনীর ভারতকে কড়া হুমরকি দিলেন। আমেরিকায় আদনান আসাদের সঙ্গে নৈশভোজের আগে মুনীর বললেন, আমরা একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। এবার যদি কোনও সময় আমাদের মনে হয় যে, আমরা ডুবে যাচ্ছি, তাহলে একা নয়, বরং অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়েই ডুবব। মার্কিন মাটিতে এই প্রথম কোনও পাক সেনাপ্রধানের মুখে এমন ভাষা শোনা গেল। মুনীরের হুমকির কথা সামনে আসতেই তাই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। দু'মাসের মধ্যে এই নিয়ে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান দ্বিতীয়বার আমেরিকাসফরে। এর আগে ১৮ জুন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মুনীরকে। প্রসঙ্গত, ওই সফরের সময়েই মুনীর নোবেল পুরস্কারের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছিলেন।
'মিসাইল মেরে উড়ে দেব সিন্ধুর বাঁধ'
শুধু পারমাণবিক হামলা নয়, সিন্ধুজলচুক্তি নিয়েও কড়া মন্তব্য করেছেন আসিম মুনীর। মুনির অভিযোগ করে বলেছেন, ভারত সিন্ধুজল চুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে পাকিস্তানের আড়াই কোটি মানুষ অনাহারে মৃত্যু হতে পারে। এর পরই তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, তবে ভারত যদি ওখানে বাঁধ তৈরি করে, তাহলে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে তা ধ্বংস করে দেবে! বাঁধ নির্মাণ শেষ হলেই আমরা ১০টি মিসাইল ছুড়ে ওই বাঁধ ধ্বংস করে দেব। মুনিরের দাবি, সিন্ধু নদীর উপর ভারতের কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: ফের বাড়বে বৃষ্টি! বাংলা-ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে জারি সতর্কতা! আজ থেকেই কি ভাসবে রাজ্য?
ফ্লোরিডায় মুনীর
গতকাল, রবিবার আমেরিকার ফ্লোরিডায় ট্যাম্পায় শিল্পপতি আদনান আসাদের সঙ্গে এক নৈশভোজে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনীর। সেখানেই মুনির দাবি করেন,'আমরা পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি আমাদের মনে হয় আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তবে আমাদের সঙ্গে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বংস হব'। মুনিরের এই বক্তব্যে সরাসরি ভারতের নাম উল্লেখিত না হলেও এই হুমকি মুনির যে ভারতকে উদেশ্য করেই দিয়েছেন, তা স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহল। পরমাণু হামলার পাশাপাশি সিন্ধু জলচুক্তি এবং ভারতের নতুন বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়েই কড়া হুঁশিয়ারি শুনিয়েছেন মুনির।
নয়া সমীকরণ
উল্লেখ্য, ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর জেরে এখন মার্কিন-ভারত সম্পর্ক হয়তো কিছটা হলেও টাল খেয়েছে। এদিকে পহেলগাঁও কাণ্ডের পরবর্তী সময় থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। পাকিস্তান হয়তো তাই ভারতের বিরক্তি-উৎপাদক আমেরিকাকে নিজের বন্ধু ভাবছে। তাই হয়তো এবার ট্রাম্পের দেশ থেকেই 'মিত্র' মোদীর দেশকে পরমাণুহামলার হুমকি দিচ্ছে বা জলচুক্তি নিয়ে কড়া কথা শোনাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)