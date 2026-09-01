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আদিয়ালা জেল থেকে ইমরানের বড় আপডেট: কাপ্তানের জন্য কেঁপে গেল পাকিস্তান, খান সাহেবকে বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টের বেনজির পদক্ষেপ

Imran Khan: দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির একাধিক মামলায় আদিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী। তবে তাঁদের পরিবার ও পিটিআই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ক্রমাগত অভিযোগ করা হচ্ছিল যে, ইমরান খানকে অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ সেলে রেখে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে এবং চিকিৎসার মৌলিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:57 PM IST
আদিয়ালা জেল থেকে ইমরানের বড় আপডেট: কাপ্তানের জন্য কেঁপে গেল পাকিস্তান, খান সাহেবকে বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টের বেনজির পদক্ষেপ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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