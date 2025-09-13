Doctor intimate with nurse: ওটি টেবিলে সংজ্ঞাহীন রোগী, মাঝপথে অপারেশন ছেড়ে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা ডাক্তারের!

Doctor intimate with nurse: ওটি টেবিলে সংজ্ঞাহীন রোগী, মাঝপথে অপারেশন ছেড়ে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা ডাক্তারের!
Pak doctor walked out midway of surgery: ঘটনার দিন ৫টি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। ‘মানসিক চাপে’ কাহিল হয়েই নাকি তিনি একাণ্ড ঘটান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন থিয়েটারে তখন রোগীর গলব্লাডারের অস্ত্রোপচার চলছে। সেই সময়ই রোগীকে সংজ্ঞাহীন করার পর অপারেশন থিয়েটার ছেড়ে চলে যান চিকিৎসক (doctor walked out midway of surgery)! অস্ত্রোপচারের মাঝে রোগীকে ছেড়ে গিয়ে পাশেরই আরেকটি অপারেশন থিয়েটারে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতায় মাতেন ওই চিকিৎসক (Doctor intimate with nurse)! সঙ্গমরত ডাক্তার ও নার্সকে হাতেনাতে ধরেন অপর এক নার্স।
চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটেনে। সুহেল অঞ্জুম নামে ৪৪ বছর বয়সী ওই পাক চিকিৎসক গ্রেটার ম্যানচেস্টারের টেমসাইড জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ সালে হাসপাতালে যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়ান অ্যানাস্থেসিস্ট সুহেল অঞ্জুম। ঘটনার দিন সুহেলের তত্ত্বাবধানে ৫টি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। তৃতীয় রোগীর গলব্লাডারের অস্ত্রোপচার ছিল।
অভিযোগ, সেই অস্ত্রোপচার চলাকালীনই মাঝপথে হঠাৎ অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যান সুহেল অঞ্জুম। বিশ্রামের কথা বলে ওটি থেকে বেরন তিনি। তাঁর পিছু পিছু বেরন এক নার্সও। এর কিছু পরই পাশের আরেকটি ওটি রুমে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায়। দেখা যায়, বিশ্রামের কথা বলে অপারেশন মাঝপথে ছেড়ে বেরিয় যৌনতায় লিপ্ত হয়েছেন সুহেল অঞ্জুম ও ওই নার্স।
অন্য এক নার্স তাঁদের সঙ্গমরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়। অভিযোগ জানানো হয় ব্রিটেনের মেডিক্যাল ট্রাইব্যুনালেও। পাক চিকিৎসকসুহেল অঞ্জজুমের চাকরি যায় ওই হাসপাতাল থেকে। তিনি দাবি করেন, ‘মানসিক চাপে’ কাহিল হয়েই তিনি একাণ্ড ঘটিয়েছেন। তিনি জানান, তাঁর প্রি-ম্যাচিওর সন্তান জন্মেছিল। যা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। সব মিলিয়ে স্ট্রেসে ছিলেন তিনি। যা থেকেই তিনি ভুল করে বসেন।
