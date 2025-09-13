English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Doctor intimate with nurse: ওটি টেবিলে সংজ্ঞাহীন রোগী, মাঝপথে অপারেশন ছেড়ে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা ডাক্তারের!

Pak doctor walked out midway of surgery: ঘটনার দিন ৫টি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। ‘মানসিক চাপে’ কাহিল হয়েই নাকি তিনি একাণ্ড ঘটান।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 13, 2025, 08:53 PM IST
Doctor intimate with nurse: ওটি টেবিলে সংজ্ঞাহীন রোগী, মাঝপথে অপারেশন ছেড়ে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা ডাক্তারের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপারেশন থিয়েটারে তখন রোগীর গলব্লাডারের অস্ত্রোপচার চলছে। সেই সময় রোগীকে সংজ্ঞাহীন করার পর অপারেশন থিয়েটার ছেড়ে চলে যান চিকিৎসক (doctor walked out midway of surgery)! অস্ত্রোপচারের মাঝে রোগীকে ছেড়ে গিয়ে পাশেরই আরেকটি অপারেশন থিয়েটারে নার্সের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতায় মাতেন ওই চিকিৎসক (Doctor intimate with nurse)! সঙ্গমরত ডাক্তারনার্সকে হাতেনাতে ধরেন অপর এক নার্স

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটেনেসুহেল অঞ্জুম নামে ৪৪ বছর বয়সী ওই পাক চিকিৎসক গ্রেটার ম্যানচেস্টারের টেমসাইড জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ সালে হাসপাতালে যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়ান অ্যানাস্থেসিস্ট সুহেল অঞ্জুমঘটনার দিন সুহেলের তত্ত্বাবধানে ৫টি অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিলতৃতীয় রোগীর গলব্লাডারের অস্ত্রোপচার ছিল

অভিযোগ, সেই অস্ত্রোপচার চলাকালীনই মাঝপথে হঠাঅপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যান সুহেল অঞ্জুমবিশ্রামের কথা বলে ওটি থেকে বেরন তিনিতাঁর পিছু পিছু বেরন এক নার্সওএর কিছু পরই পাশের আরেকটি ওটি রুমে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায়দেখা যায়, বিশ্রামের কথা বলে অপারেশন মাঝপথে ছেড়ে বেরিয় যৌনতায় লিপ্ত হয়েছেন সুহেল অঞ্জুমওই নার্স

অন্য এক নার্স তাঁদের সঙ্গমরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়অভিযোগ জানানো হয় ব্রিটেনের মেডিক্যাল ট্রাইব্যুনালেওপাক চিকিৎসকসুহেল অঞ্জজুমের চাকরি যায় ওই হাসপাতাল থেকেতিনি দাবি করেন, মানসিক চাপে’ কাহিল হয়েই তিনি একাণ্ড ঘটিয়েছেন। তিনি জানান, তাঁর প্রি-ম্যাচিওর সন্তান জন্মেছিলযা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিলসব মিলিয়ে স্ট্রেস ছিলেন তিনি যা থেকেই তিনি ভুল করে বসেন

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

