Pakistan Afghanistan Clash: 'তালিবানকে উস্কাচ্ছে ভারত, প্লিজ আমাদের বাঁচান!', ট্রাম্পের কাছে আর্জি বেহায়া পাকিস্তানের

Pakistan Afghanistan Clash: 'তালিবানকে উস্কাচ্ছে ভারত, প্লিজ আমাদের বাঁচান!', ট্রাম্পের কাছে আর্জি বেহায়া পাকিস্তানের
Pakistan Afghanistan Clash:শুধুমাত্র আমেরিকা বা ট্রাম্পের গুণগান করেই থমকে যাননি আসিফ, টেনে এনেছেন ভারতের প্রসঙ্গও। অদ্ভূতভাবে দাবি করেছেন, ভারত সীমান্তে পাত-আফগান সংঘর্ষে মদত দিচ্ছে
জি ২৪ ঘণ্টা জিজিটাল ব্যুরো: দেশের উত্তর সীমান্ত উত্তপ্ত। পাক সেনাকে এখন বেধড়ক মারছে আফগানিস্তান। আর ওই গোলমালের জন্য ভারতকে দায়ি করছে পাকিস্তান। তবে আফগানিস্তান সাফ বলে দিয়েছে, পাকিস্তানের মাটিতে আফগান জঙ্গিদের তোল্লাই দিলে রেহাই নেই। এরকম পরিস্থিতিতে এখন আমেরিকার মধ্যস্থতার জন্য ছোটাছুটি করছে পাক সরকার।
সম্প্রতি এক পাক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাতকারে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, পাক-আফগান সংঘাতে যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। অর্থাত্ ঠেলার নাম বাবাজি অবস্থা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিদের তাতানোর মজা এবার টের পাচ্ছে পাকিস্তান। খাজা আসিফ বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি মধ্যস্থতা করে তাহলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কারণ তিনি বহু যুদ্ধ থামিয়েছেন।
জিও টিভিকে দেওয়া ওই সাক্ষাতকারে আসিফ বলেন, 'আমেরিকার বহু প্রেসিডেন্ট বহু যুদ্ধের জন্য দায়ি। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন একজন প্রেসিডেন্ট যিনি যুদ্ধ থামাচ্ছেন। গত ২০-২৫ ধরে আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেছে। কিন্তু ট্রাম্প এমন একজন মানুষ যিনি শান্তির জন্য কাজ করছেন। উনি যদি পাক-আফগান লড়াইয়ে মধ্যস্থতা করতে চান তাহলে খুবই ভালো কথা।'
অন্যদিকে, শুধুমাত্র আমেরিকা বা ট্রাম্পের গুণগান করেই থমকে যাননি আসিফ, টেনে এনেছেন ভারতের প্রসঙ্গও। অদ্ভূতভাবে দাবি করেছেন, ভারত সীমান্তে পাত-আফগান সংঘর্ষে মদত দিচ্ছে। পকিস্তানের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ শুরু করেছে ভারত।
আরও পড়ুন-পাকসেনাদের প্যান্ট 'তুলে দেখাল' তালিবানরা! ৫৮ জন পাকসেনাকে হত্যা... 'মুজাহিদিন' হুমকি আফগানদের...
পকিস্তানের একাধিক শীর্ষ নেতা ট্রাম্পের নোবেলের জন্য তদবির করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ থেকে সেনাপ্রধান আসিম মুনীর বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়া উচিত কারণ তিনি যুদ্ধ থামাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই শাহবাজ শরিফ অপারেশন সিঁদুর থামিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
ক্ষমতার আসার পর থেকেই একের পর এক অদ্ভূত দাবি করে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি কখনও বলছেন, তিনি ভারত-পাক যুদ্ধ থামিয়েছেন। কখনও বলেছেন গাজায় লড়াই তিনি থামিয়ে দিয়েছেন। ট্রাম্প নিজে বলেছেন, মনে হয় না কোনও প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ থামিয়েছেন। আমি কমপক্ষে ৮টি যুদ্ধ থামিয়েছি। তার পরেও আমি কি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি? না...। আশিকরছি পরের বছরটা ভালো হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)