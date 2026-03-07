Donald Trump Threat: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খতম করার ভয়ংকর ছক, হাতেনাতে পাকড়াও পাক নাগরিক... আদালতে বিস্ফোরক দাবি...

Donald Trump Threat: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খতম করার ভয়ংকর ছক, হাতেনাতে পাকড়াও পাক নাগরিক... আদালতে বিস্ফোরক দাবি...
Iran-US Tensions: আমেরিকার শীর্ষ নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আসিফ মার্চেন্ট নামে এক পাকিস্তানি ব্যবসায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি ইরানের হয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ অন্যান্য নেতাদের মারার জন্য ভাড়াটে খুনি খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের ছক! শুধু তাই নয় সেই তালিকায় ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারাও। অভিযোগের তির এক পাকিস্তানির দিকে। অভিযুক্তের সেই প্ল্যানে জল ঢেলে দেয় মার্কিন প্রশাসন। ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কের আদালতে পাকিস্তানি ব্যবসায়ীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। শুক্রবার ব্রুকলিনের জুরি বোর্ড তাকে সন্ত্রাসবাদ এবং 'ভাড়াটে খুনি' নিয়োগের অভিযোগে দোষী ঘোষণা করে। অভিযুক্ত পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর নাম আসিফ মার্চেন্ট। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আসিফ মার্চেন্টের এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।
ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ইরান?
প্রসিকিউটরদের দাবি, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইরানের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। আসিফ মার্চেন্ট আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় জানান, ইরানের 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর' (IRGC)-এর এক কর্মকর্তার নির্দেশে তিনি এই পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও কোনও নির্দিষ্ট একজনকে খতম করার চূড়ান্ত আদেশ তিনি পাননি। তবে সম্ভাব্য টার্গেট ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, জো বাইডেন এবং নিকি হ্যালি। ইরান অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
কেন এই খুনের পরিকল্পনা?
আদালত থেকে জানা গিয়েছে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল ইরানের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা। ২০২০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বাগদাদে ড্রোন হামলায় ইরানের প্রভাবশালী সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলেইমানি নিহত হন। প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, সোলেইমানি হত্যার প্রতিশোধ নিতেই আসিফ মার্চেন্ট আমেরিকার কোনও বড় রাজনৈতিক নেতাকে হত্যার জন্য 'ভাড়াটে খুনি' খোঁজার চেষ্টা করছিলেন।
কীভাবে ফাঁস হয় আসিফের পরিকল্পনা?
আসিফ মার্চেন্টের এই পরিকল্পনাটি বেশ নাটকীয়ভাবে ফাঁস হয়। মার্চেন্ট তার এক পরিচিত ব্যক্তির কাছে ন্যাপকিনের ওপর নকশা এঁকে বুঝিয়েছিলেন কীভাবে রাজনৈতিক সমাবেশে গুলি চালানো যেতে পারে। ওই পরিচিত ব্যক্তিটি পুলিসকে খবর দিলে এফবিআই ছদ্মবেশে খুনি সেজে মার্চেন্টের সঙ্গে দেখা করে। একটি পার্ক করা গাড়িতে বসে মার্চেন্ট ছদ্মবেশী এজেন্টদের হাতে ৫,০০০ ডলার নগদ তুলে দেন। মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই ব্যক্তি ট্রাম্পকে খুনের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পা রেখেছিলেন, কিন্তু আমাদের আইনশৃ্ঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন।'
কে এই আসিফ মার্চেন্ট?
আসিফ মার্চেন্ট পেশায় একজন ব্যাংক কর্মকর্তা ও পোশাক ব্যবসায়ী। তার পরিবার পাকিস্তান ও ইরান উভয় দেশেই থাকে। আদালতে তিনি দাবি করেন, ইরানে থাকা তার পরিবারের ক্ষতির ভয় দেখিয়ে তাকে এই কাজে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি জানতেন তিনি ধরা পড়বেন এবং কেউ আহত হওয়ার আগেই পুলিস তাকে ধরে ফেলবে।
তবে প্রসিকিউটররা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের মতে, মার্চেন্ট নিজে থেকে পুলিসকে কিছুই জানাননি, বরং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। গত ১২ জুলাই ২০২৪ তারিখে পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানে ওঠার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। কাকতালীয়ভাবে, এর ঠিক পরের দিনই পেনসিলভেনিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর একটি আলাদা প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। তবে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সেই হামলার সঙ্গে মার্চেন্টের এই ষড়যন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই।
