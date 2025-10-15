Pakistan-Afghanistan Clash: ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত্যু ১৫ পাকসেনার! তালিবান-ভারত সম্পর্কের সুতোয় কে এই মুত্তাকি? কেন এই রক্তপাত?

Pakistan-Afghanistan Clash: ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত্যু ১৫ পাকসেনার! তালিবান-ভারত সম্পর্কের সুতোয় কে এই মুত্তাকি? কেন এই রক্তপাত?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে সহসাই পাক-আফগান সংঘর্ষ (Pakistan Afghanistan Clash)! বলা হচ্ছে, তালিবান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকির ভারত সফরই (Muttaqi's Visit To India)পাকিস্তান-আফগান সংঘাতের (Pakistan-Afghan War) প্রকৃত কারণ। এরই মধ্যে মৃত্যু ঘটল ১৫ জন পাকসেনার। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার নিশ্চিত করেছে, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা হামলা চালিয়েছে। তালিবানের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই 'প্রতিশোধমূলক' হামলায় অন্তত ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে!
তালিবানি সফর
আফগানিস্তানে ২০২১ সালে তালিবান ক্ষমতায় ফেরার পর আমির খান মুত্তাকির প্রথম ভারত সফর ছিল এটি। এই সফর নিয়েই যত উত্তেজনা বলে দাবি! আফগানমন্ত্রীর ভারতে আসাটাকে কোনও ভাবেই মেনে নেয়নি পাকিস্তান।
পাল্টা জবাব
এর আগে, পাকিস্তান গত বৃহস্পতিবার আফগান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। তাদের সীমান্তের ভেতরের একটি বাজারে বোমা-হামলা চালিয়েছে বলে দাবি তালিবান সরকারের। পাকিস্তান পরে নিজেদের ওই হামলাকে 'প্রতিশোধমূলক অভিযান' বলে অভিহিত করে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, কাবুল তার মাটিতে পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। যদিও এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে তালিবান সরকার। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেন, আফগান হামলাগুলি 'বিনা উসকানিতে' করা হয়েছিল এবং অসামরিক নাগরিকদের উপর গুলি চালানো হয়েছিল। তিনি সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, তাঁর দেশ এর পাল্টা জবাব দেবেই।
আন্তর্জাতিক আইনে লঙ্ঘন!
তালিবানদের হামলার 'তীব্র নিন্দা' জানিয়ে মি. নাকভি বলেন, অসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর আফগান বাহিনীর গুলিবর্ষণ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন! মি. নাকভি সতর্ক করে বলেন, ভারতের মতো আফগানিস্তানকেও উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। যাতে তারা পাকিস্তানের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস না করে। গত মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরকারী সৌদি আরব এক বিবৃতিতে, আত্মসংযম এবং ইসলামাবাদ ও কাবুলের মধ্যে উত্তেজনা যাতে না বাড়ে সেই আহ্বান জানিয়েছে।
কাতার
ওদিকে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কাতার। পাশাপাশি, উভয় পক্ষকেই 'সংলাপ, কূটনীতি এবং সংযমকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ' আহ্বান জানিয়েছে কাতার।
