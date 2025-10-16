Pakistan Afghanistan Clash: পাকসেনাদের প্যান্ট 'তুলে দেখাল' তালিবানরা! ৫৮ জন পাকসেনাকে হত্যা... 'মুজাহিদিন' হুমকি আফগানদের...
Taliban display pants of Pak soldiers: তালিবানরা পাল্টা আক্রমণে স্পিন-বোলদাকে সীমান্ত চৌকি দখল করে। জব্দ করে চৌকি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের খাকি প্যান্ট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তুঙ্গে পাক-আফগান উত্তেজনা (Pakistan Afghanistan Clash)! পাকসেনাদের প্যান্ট 'তুলে দেখাল' তালিবানরা! পাকিস্তানের বিমান হামলায় নিহত আফগানিস্তানের ১৫ জন সাধারণ নাগরিক। তারপরই পালটা পাকসেনা চৌকি দখল তালিবানদের। জব্দ করল পাকসেনাদের অস্ত্র থেকে উর্দি। এরপরই রীতিমতো জনসমক্ষে পাক সেনাদের প্যান্ট প্রদর্শন করল তালিবানরা। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে 'মুজাহিদিন' হয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন সাধারণ আফগান নাগরিকরা।
৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি চলছে আফিগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য়ে। তারমধ্যেই তুঙ্গে উঠেছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা। বুধবার কাবুল ও কান্দাহারে পাক বিমান হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন আফগান সাধারণ নাগরিক নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। তারপরই তালিবানরা পাল্টা আক্রমণে স্পিন-বোলদাকে সীমান্ত চৌকি দখল করে। জব্দ করে চৌকি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পাক সেনাদের খাকি প্যান্ট, অস্ত্র। মহিবুল্লাহ নামে কান্দাহারের এক বাসিন্দা রীতিমতো হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, "প্রয়োজনে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদিন হয়ে যাব। ইসলামিক আমিরাতের সেনাবাহিনীর সঙ্গেও যোগ দেব।"
উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ইসলামাবাদ কাবুলে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর শিবিরগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তারপর থেকেই চরমে ওঠে শত্রুতা। পালটা হামলা চালায় তালিবানও। পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা আফগান, তালিবান এবং তাদের মিত্রদের মোট ২০০ জনেরও বেশি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে আফগানিস্তান দাবি করেছে যে তারা ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে।
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ফের তালিবান ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবার ভারত সফরে এসেছিলেন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। এই সফর নিয়েই যত উত্তেজনা! কারণ আফগানমন্ত্রীর ভারত সফরে আসাকে কোনওভাবেই মেনে নেয়নি পাকিস্তান। তাই মুত্তাকির ভারত সফরের সময়ই এই হামলা চালানো হয়।
আরও পড়ুন, Man Finds ‘Dinosaur Condom’: কন্ডোম ব্যবহার করত ডাইনোসরেরা? পাথর ভাঙতেই মিলল বিশাল জীবাশ্ম, দেখুন ভিডিয়ো...
আরও পড়ুন, Bride charges Hugging fee: খুব বেশি সৎ হবু বর! ফটোশুটের সময় শুধু 'জড়িয়ে ধরায়' বিয়ে বাতিল করে ৪ লাখ টাকা দাবি কনের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)