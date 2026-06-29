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সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাত! পাকিস্তানের ভয়ংকর জোড়া হামলায় ছিন্নভিন্ন শিশু-সহ ৩৫, হাসপাতালে হাহাকার

Pakistan Afganistan conflict: মাঝরাতে পাকিস্তানের ভয়ংকর হামলা। একবার বোমা ফেলার পর আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে পাক যুদ্ধবিমান। দু'দফায় বোমা হামলায় মুহূর্তে একের পর এক লাশের স্তূপ।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:36 AM IST
সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাত! পাকিস্তানের ভয়ংকর জোড়া হামলায় ছিন্নভিন্ন শিশু-সহ ৩৫, হাসপাতালে হাহাকার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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