Asim Munir to Visit US Again: ভারতকে শুল্কগুঁতো, পাকিস্তানকে প্রেম! 'সখা' ট্রাম্পের কাছে ফের ছুটছেন মুনীর, একমাসে ২ বার...
Asim Munir to Visit US Again: পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর সম্ভবত আগামী দু'মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন? যতদূর জানা গিয়েছে, এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসংক্রান্ত চলতি উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতকে (India) সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তান (Pakistan) কি ক্রমশ আমেরিকার (USA) ঘনিষ্ঠ হচ্ছে? সন্ত্রাসবাদ-ইস্যুতে গোটা বিশ্বেই পাকিস্তান কিছুটা একঘরে। কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে কেন সহসা এই ইতিবাচক বদল? কীভাবে ভারত-পাক চিরসংঘাতের আবহে মার্কিন মুলুকের কাছে নম্বর কমে যাচ্ছে ভারতের? পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনীর (Pakistan Army Chief Asim Munir) ফের আমেরিকায় যাচ্ছেন?
আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা...
মার্কিনে মুনীর
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর সম্ভবত আগামী দু'মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত চলতি উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা।
ভারতকে চাপ?
প্রসঙ্গত, এর আগে জুন মাসে জেনারেল মুনীর ওয়াশিংটন সফর করেছিলেন। যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে হোয়াইট হাউসে উষ্ণ আতিথেয়তা দিয়েছিলেন। ঘটনা হল, ঠিক ওই সময়েই পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার জেরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। আর তখনই পাক সেনাপ্রধানের মার্কিনমুলুক সফরকে ঠিক সাদা চোখে দেখতে আপত্তি ছিল সংশ্লিষ্ট মহলের। এটা কি ঘুরিয়ে ভারতের প্রতি কোনও চাপ আমেরিকার?
নোবেল শান্তি পুরস্কার
সেই সফরের পরে কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে! এবং গল্পটা সেখানেই লুকিয়ে ছিল বলে মনে করা হচ্ছিল। এর পরই পাকিস্তান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। আর ট্রাম্পকে এই মনোনীত করার মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার একটা চেষ্টা শুরু করে পাকিস্তান-- এটাই ছিল পর্যবেক্ষণ!
আরও পড়ুন: Kalp Kedar Destroyed: আদি শঙ্করাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত কল্পকেদার ফিরে গেল সেই পাতালেই, ক্ষীরগঙ্গার ভয়ংকর প্লাবনের নীচে...
ট্রাম্পের শুল্কগুঁতো!
প্রসঙ্গত, শুল্কবৃদ্ধির কারণে ভারতীয় পণ্যের দাম মার্কিন বাজারে অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। আর এর ফলে ভারতের রফতানি প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এটি সরাসরি ভারতের জিডিপি-র উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জিডিপিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে ট্রাম্পের এই নীতি, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বিশ্লেষণ করছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)