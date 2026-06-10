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Pakistan Army Helicopter Crash: পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের সামরিক হেলিকপ্টার, নিহত ২১ সেনা কর্মী

PoK: পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদ শহরের কাছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। বুধবার সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনায় কেউ বেঁচে নেই।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:46 PM IST
Pakistan Army Helicopter Crash: পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের সামরিক হেলিকপ্টার, নিহত ২১ সেনা কর্মী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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