/Pakistan Army Helicopter Crash: পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের সামরিক হেলিকপ্টার, নিহত ২১ সেনা কর্মী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) পাকিস্তানের একটি সামরিক হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারে থাকা ২১ জন সেনা কর্মীরই মৃত্যু হয়েছে। এই বড়সড় দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের সেনা মহলে ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সংবাদ মাধ্যম (মিডিয়া উইং) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকিস্তান আর্মি অ্যাভিয়েশনের একটি এমআই-১৭ (Mi-17) হেলিকপ্টার আজ মুজাফফরাবাদের কাছে ওড়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
ঘটনাটি কী ঘটেছে?
পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বা মিলিটারির একটি হেলিকপ্টার তাদের নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে উড়ান দিয়েছিল। কিন্তু মাঝআকাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পার্বত্য এলাকায় ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, হেলিকপ্টারে থাকা ২১ জন সেনা কর্মী ও আরোহীর কেউই প্রাণে বাঁচতে পারেননি।
দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পাকিস্তানের উদ্ধারকারী দল এবং সেনা জওয়ানরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় উদ্ধারকাজে বেশ বেগ পেতে হয়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ইতিমধ্যেই ২১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক খবরের ভিত্তিতে হেলিকপ্টারটি ঠিক কী কারণে ভেঙে পড়ল, তা এখনও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নাকি ওই এলাকার খারাপ আবহাওয়ার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ।
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