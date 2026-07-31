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কয়লাখনিতে ভয়াবহ মিথেন-বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ৩২ শ্রমিকের, শ্বাসরোধী অন্ধকার গর্তের ভিতরে আটকে কত?

Deadly Coal Mine Blast: ঘটনায় আরও ১০ জন খনির ভেতরে আটকে পড়েছেন বলে খবর। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পাকিস্তান সরকারের খনি পরিদর্শক ঘানি বালুচ বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, খনির ভেতরে মিথেন গ্যাস জমে এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:51 PM IST
কয়লাখনিতে ভয়াবহ মিথেন-বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ৩২ শ্রমিকের, শ্বাসরোধী অন্ধকার গর্তের ভিতরে আটকে কত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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