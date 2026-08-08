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ক্রমশ বাড়ছে পেট্রলের দাম! নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যে উত্তাল গোটা দেশ, ক্ষোভে শুরু প্রতিবাদমিছিলও

Soaring Petrol Prices in Pakistan: আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আবহে পাকিস্তান একদিকে নিজেকে বিশ্বমঞ্চে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে ঠিকই। কিন্তু ওদের ঘরের ভিতরেই মহা সংকট! দেশে পেট্রোল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি! চরম দুরবস্থায় সাধারণ মানুষ। সাধারণের তীব্র ক্ষোভের মুখে দেশের সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:08 PM IST
ক্রমশ বাড়ছে পেট্রলের দাম! নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যে উত্তাল গোটা দেশ, ক্ষোভে শুরু প্রতিবাদমিছিলও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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