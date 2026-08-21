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দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা! সুপ্রিম নির্দেশে হাসপাতালে ইমরান, নিরাপত্তায় ৮০০ পুলিস! চিকিৎসা শেষে ফের জেলেই ঠাঁই

Imran Khan hospitalised: চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। চরম নিরাপত্তা ও ৮০০ পুলিসের বলয়ে পরীক্ষা শেষে ইমরান খানকে ফের আদিয়ালা জেলেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:24 AM IST
দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা! সুপ্রিম নির্দেশে হাসপাতালে ইমরান, নিরাপত্তায় ৮০০ পুলিস! চিকিৎসা শেষে ফের জেলেই ঠাঁই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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