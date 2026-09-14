পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাসুদ আজহার, মাথার দাম ৭০ লাখ রুপি, 'বিপদ' এড়াতে বিরাট চাল শাহবাজের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাবা যায়! জঙ্গি মাসুদ আজহার কিনা পাকিস্তানের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিদের তালিকায়? শুধু তাই নয় মাসুদের মাথার দাম ২০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হল ৭০ লাখ টাকা।
কী এমন হল পাকিস্তানের? দুধ কলা দিয়ে দিয়ে যে জঙ্গি নেতাকে এতদিন পুষে রেখেছে পাকিস্তান সেই মাসুদ আজহার কিনা মোস্ট ওয়ান্টেড! আর তার টিকিই ছুঁতে পারছে না শাহবাজ শরিফের পুলিস!
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যে অর্থ যোগান দেওয়া হয় তার উপরে নজর রাখে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বা এফএটিএফ। সেই সংগঠনের সম্মেলনের ঠিক আগেই এটা করল পাকিস্তান। সোজা হিসেব, আন্তর্জাতিক ওই সংগঠনের চোখে ধুলো দিতে চায় পাকিস্তান। সমস্যা হল পাকিস্তান যদি এফটিএফের নজরে পড়ে যায় তাহলে সে ধুসর তালিকাভূক্ত হয়ে যাবে। আর ওই ধূসর তালিকায় নাম উঠে যাওয়ার মানে, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অর্থ সাহায্য তলানিতে ঠেকে যাওয়া।
In a bid to mislead the global community once again, Pakistan has announced a reward of PKR 70 lakh on Jaish-e-Mohammed (JeM) chief Masood Azhar. In its newly released Red Book of most wanted terrorists, Pakistan’s Federal Investigation Agency (FIA) has categorized Masood Azhar… pic.twitter.com/GwaFNtbjYb— ANI (@ANI) September 14, 2026
২০২১ সাল থেকেই পাকিস্তান দাবি করে আসছে মাসুদ আজহার আর নেই পাকিস্তানে। সে পালিয়ে গিয়েছে আফগানিস্তানে। ওই বছর আজহারকে গ্রেপ্তার করার মতো তথ্যের জন্য পাকিস্তান ৫০ লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পাঁচ বছর পর, সেই পুরস্কারের পরিমাণ এখন ৭০ লাখ রুপি।
এফআইএ-এর সর্বশেষ 'রেড বুক'-এ ২৬/১১ মুম্বই হামলার সঙ্গে যুক্ত ১৯ জন জঙ্গির নামও রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা হামলাকারীদের অর্থ জুগিয়ে, রসদ ও নানা সরঞ্জাম দিয়ে এবং তাদের ব্যবহৃত নৌকার ব্যবস্থা করে সাহায্য করেছিল।
এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের সংশোধিত জঙ্গি তালিকায় রয়েছে লস্কর-ই-তৈয়বার ১১ জনের নাম। এরাই আল-হুসাইনি ও আল-ফৌজ নামে দুটি নৌকায় করে মুম্বইয়ে হামলাকারীদের সমুদ্রযাত্রার আয়োজনে সাহায্য করেছিল। কারা রয়েছে সেই তালিকায়। সংবাদসংস্থার দাবি, ওই তালিকায় রয়েছে, মুহাম্মদ আমজাদ খান (মুলতান), শাহিদ গফুর (বাহাওয়ালপুর), মোহাম্মদ উসমান (সাহিওয়াল), আতিক-উর-রহমান (লাহোর), রিয়াজ আহমেদ (হাফিজাবাদ), মুহাম্মদ মুশতাক (গুজরানওয়ালা), মুহাম্মদ নাঈম (ডেরা গাজি খান), আবদুল শাকুর (করাচি), মুহাম্মদ সাবির সালফি (মুলতান), মুহাম্মদ উসমান (লোধরান) এবং শাকিল আহমেদ (রহিম ইয়ার খান)।
ভারত বারবারই বলে আসছে, ২০০১ সালের সংসদ ভবনে হামলা, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলা, ২০১৬ সালের পাঠানকোট হামলা ও ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার সঙ্গে জড়িত মাসুদ আজহার। রাষ্ট্রসংঘ তাকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৯৯ সালে অপহৃত আইসি-৮১৪ বিমানের যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানোর বিনিময়ে ভারত তাকে মুক্তি দিয়েছিল। আজহার এবং লস্কর-ই-তৈয়বা প্রধান হাফিজ সাঈদ যে পাকিস্তানেই আছে—সে বিষয়ে পাকিস্তান না জানার ভাণ করে আসছে বলে অভিযোগ করে আসছে ভারত।
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