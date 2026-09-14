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পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাসুদ আজহার, মাথার দাম ৭০ লাখ রুপি, 'বিপদ' এড়াতে বিরাট চাল শাহবাজের!

Masood Azhar: কী এমন হল পাকিস্তানের? দুধ কলা দিয়ে দিয়ে যে জঙ্গি নেতাকে এতদিন পুষে রেখেছে পাকিস্তান সেই মাসুদ আজহার কিনা মোস্ট ওয়ান্টেড!

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:08 PM IST
পাকিস্তানে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' মাসুদ আজহার, মাথার দাম ৭০ লাখ রুপি, 'বিপদ' এড়াতে বিরাট চাল শাহবাজের!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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