 Poppy Farming: ভারতের দরজায় পাকিস্তানি হেরোইনের হানা, বিশ্বজুড়ে বাড়ছে আতঙ্ক। তালিবান দখলের পর আফগান মাদক ব্যবসায়ীদের বড় অংশ পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেখানেই গড়ে তুলেছে নতুন চোরাচালান নেটওয়ার্ক। এর ফলে পাকিস্তান দ্রুত হেরোইন ও আফিম চোরাচালানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 12:43 PM IST
Opium capital of the World: নেশা বেচেই বাঁচার উপায়! আফগানদের মদতে বিশ্বের আফিম-রাজধানী পাকিস্তান, বিষই আনছে ডলার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাদক পাচারের এই রুট ভারতের জন্য বিশেষ মাথাব্যথার কারণ। সীমান্তবর্তী পাঞ্জাব, রাজস্থান ও জম্মু-কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ হেরোইন ধরা পড়ছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার মাদক ভারতে পাচার হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোও। চোরাচালান থেকে আসা অর্থ জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহার হচ্ছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। 

কিন্তু এই আফিম বা হেরোইন চাষের উত্‍স কোথায়? 

দক্ষিণ এশিয়ায় মাদক পাচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পাকিস্তানের নাম দ্রুত উঠে আসছে। আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তান থেকে অপিয়াম উৎপাদন ও পাচারে বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীগুলি এখন পাকিস্তানের মাটিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে পাকিস্তান কার্যত বিশ্বের নতুন ‘আফিমের রাজধানী’ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। আফগানিস্তান বহুদিন ধরেই হেরোইন ও আফিমের অন্যতম বড় উৎস। তালিবান শাসন ফিরে আসার পর সেখানকার গ্রামাঞ্চলে পোস্ত চাষ আরও বেড়েছে। কিন্তু সীমান্তে নজরদারি বাড়ায় পাচারকারীরা পাকিস্তানকেই নতুন রুট হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিশেষ করে বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের দুর্গম সীমান্তপথ এখন আন্তর্জাতিক মাদক পরিবহনের প্রধান করিডর।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের ভেতরে বছরে কয়েক বিলিয়ন ডলারের মাদক ব্যবসা হয়। এই হেরোইন ও অপিয়াম ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—এমনকি ভারতেও প্রবাহিত হচ্ছে। আফগান মাফিয়া গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি পাকিস্তানের স্থানীয় মাফিয়া ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও এই বাণিজ্যে জড়িত। ফলে মাদক ব্যবসা কেবল আর্থিক লাভের উৎস নয়, সন্ত্রাসের অর্থায়নেরও অন্যতম বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। 

আন্তর্জাতিক মহল এখন আশঙ্কা করছে, পাকিস্তান যদি দ্রুত কড়া পদক্ষেপ না নেয়, তবে সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত অপরাধের অর্থায়নে অপিয়াম ব্যবসা আরও বিপজ্জনক আকার নেবে। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্যই পাকিস্তানের মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকরা।

ভারত ও বিশ্বের জন্য বড় সঙ্কট

পাকিস্তান থেকে হেরোইন এখন ভারতের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান ও জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ভারতে ঢুকছে। এর ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মাদকাসক্তি মারাত্মক আকার নিচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলার ওপরও প্রভাব পড়ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি, এই হেরোইন চোরাচালান থেকে সংগৃহীত অর্থ ভারতবিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহার করছে পাকিস্তানি গোষ্ঠীগুলি।

বিশ্বব্যাপীও পরিস্থিতি চিন্তার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকায় পাকিস্তান হয়ে আসা আফগান হেরোইনের জোগান বাড়ছে। ফলে আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলি সতর্ক করে বলছে, যদি পাকিস্তান দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে এই ব্যবসা বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, পাকিস্তানের দুর্বল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতাই এই মাদক ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করছে। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্যই এখন পাকিস্তানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানো জরুরি।

পাকিস্তানের অবস্থান

আফগানিস্তান একসময় বিশ্বের ৮০ শতাংশ আফিম এবং ইউরোপের ৯৫ শতাংশ হেরোইন সরবরাহ করত। তবে তালিবান ২০২২ সালে আফিম চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর থেকে উৎপাদন হঠাৎ করেই কমে গেছে। সেই শ্রমশক্তি ও দক্ষতা এখন সরে এসেছে পাকিস্তানে। আর পাকিস্তান খুশি মনেই গ্রহণ করেছে বিশ্বের নতুন ‘অপিয়ামের রাজধানী’ হওয়ার খেতাব।

