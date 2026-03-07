Petrol Price Hike: দুয়ারে যুদ্ধ: শুরু তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি, ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৩০০ পার

Petrol Price Hike: দুয়ারে যুদ্ধ: শুরু তেল নিয়ে কাড়াকাড়ি, ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৩০০ পার
Pakistan Oil Crisis: বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। এই সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানে, যার ফলে দেশটি তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্যে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধের আঁচে ফুটছে বিশ্বের তৈল বাজার। এর প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ল পাকিস্তানে। চড়চড়িয়ে বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এক ধাক্কায় প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে জ্বালানির দাম। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৫৫টাকা করে বেড়েছে। যা এই সময়ের ঐতিহাসিক বৃদ্ধি।
মধ্যরাতের ঠিক আগে এক সংবাদ সম্মেলনে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এবং অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব এই দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। তবে তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন যে, দেশে বর্তমানে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে।
অন্যদিকে, দাম বাড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই লাহোর ও করাচির মতো বড় শহরগুলোর পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। সাধারণ মানুষ দাম কার্যকর হওয়ার আগেই ট্যাঙ্ক ভর্তি করার জন্য ভিড় জমায়। সাধারণ মানুষ পুরোনো দামে তেল ভরার জন্য ভিড় জমান। পাক সরকার আশ্বাস দিয়েছেন, বিশ্ববাজারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই দ্রুত দাম কমানো হবে। সরকার জ্বালানি সরবরাহের দিকে কড়া নজর রাখছে। বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করলে বা তেল মজুত করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে সরকার। মন্ত্রী আরও জানান, বিকল্প পথে দুটি তেলের জাহাজ পাকিস্তানের দিকে আসছে।
পাকিস্তান তাদের প্রয়োজনীয় তেলের বড় একটি অংশ সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আমদানি করে। এই তেল হরমুজ প্রণালী হয়ে আসে, যা বর্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সংকটের মুখে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জ্বালানির এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পাকিস্তানে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়িয়ে দেবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। তবে অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব জানান, দেশের জ্বালানি মজুত সন্তোষজনক এবং অর্থনীতি স্থিতিশীল আছে, তবে সরকার পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছে।
ডিজেল-- আগে দাম ছিল ২৮০.৮৬, এখন তা প্রায় ২০% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৫.৮৬-তে।
পেট্রোল-- আগে দাম ছিল ২৬৬.১৭, যা প্রায় ১৭% বেড়ে হয়েছে ৩২১.১৭।
বিশ্ববাজারের অস্থিরতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পাকিস্তান সরকার এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে তেলের দাম পর্যালোচনা করবে। তবে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় সরকার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা অনলাইনে পড়াশোনার মতো জরুরি পদক্ষেপ স্থগিত রেখেছে। সব স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অন্তত আগামী এক সপ্তাহ অপরিবর্তিত থাকবে।
