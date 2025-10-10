English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pakistan Airstrike: তালিবান প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের নতুন সখ্য! উদ্বিগ্ন পাকিস্তান বোমা ফেলল আফিগানিস্তানে...

Pakistan airstrike Kabul: ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলা চালায়। লক্ষ্য ছিল তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TTP)-এর ঘাঁটি। এটি ছিল তালিবান শাসনের পর পাকিস্তানের প্রথম সরাসরি হামলা কাবুলে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 10, 2025, 02:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। ২০২১ সালে তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর এই প্রথমবার কাবুলে সরাসরি হামলা চালাল পাকিস্তান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আকাশে নিচু দিয়ে উড়তে থাকে যুদ্ধবিমান এবং একের পর এক বিস্ফোরণে ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োগুলোতে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

পাকিস্তান দাবি করছে, তারা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (TTP)-এর লুকিয়ে থাকা আস্তানাগুলিতে আঘাত হেনেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ আগেই সংসদে বলেছিলেন, 'এবার যথেষ্ট হয়েছে', যা TTP-এর বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরুর ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়। তিনি বলেন, 'আমরা তিন বছর আগে কাবুল গিয়েছিলাম এবং অনুরোধ করেছিলাম এসব ঘাঁটি ভেঙে ফেলার জন্য-কিন্তু কিছুই করা হয়নি।'

আসিফ আফগানিস্তানের ভারতের সঙ্গে বাড়তে থাকা সম্পর্ক নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, আফগানিস্তান সব সময় ভারতের পক্ষ নেয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কাবুলের উপর এই হামলায় TTP প্রধান নূর ওয়ালি মেহসুদকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। তবে হামলার পর একটি অডিয়ো বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে মেহসুদ নিজেকে নিরাপদ বলছেন।

তালিবান সরকার এই হামলায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, একে 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলে আখ্যা দিয়েছে। তালিবান মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ জানান, বিস্ফোরণ ঘটেছে, তবে এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। আফগানিস্তানের ভেতরে এই হামলার জবাবে পালটা আক্রমণের ডাক উঠছে।

এই বিমান হামলার সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান এমন সময়ে তালিবান সরকারকে কাবুলেই আঘাত করল, যখন আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করছেন। পাকিস্তান এর আগেই মুত্তাকির দিল্লি সফরের বিরোধিতা করেছিল। মুত্তাকি বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর নয়াদিল্লি পৌঁছান, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তাঁকে সাময়িক ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার পর।

জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, পাকিস্তানি সময় বিকেল ২:৩০ টায় সংবাদ সম্মেলন করবেন। ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে,  ভারত কাবুলে এম্বেসি তৈরি করতে চলেছে। ঘোষণা করলেন জয়শঙ্কর।তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বহাল হতে চলেছে দুদেশের। 

ওপেনিং রিমার্কসে তালিবান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি যা যা বললেন-

* জঙ্গি মোকাবিলায় একসঙ্গে লড়াই করবে ভারত-আফগানিস্তান।
* ⁠ভারত আফগানিস্তানের ভালো বন্ধু। আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের পর ভারত ছিল প্রথম রেসপন্ডার।
* ⁠আফগানিস্তান তার মাটিকে কোনও জঙ্গিসংগঠনকে ব্যবহার করতে দেবে না অন‍্য দেশের উপর হামলার জন‍্য।
* ⁠আফগানিস্তানের উপর মার্কিন ওপ্রেশনের সময়ও কখনও আফগানিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
ttp chiefttp chief killedPakistan Airstrikepakistan airstrike kabulpakistan airstrike afghanistanpakistan strikes kabulafghanistan foreign minister vists indiaamir khan muttaqi
