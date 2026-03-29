Smart Lockdown: ফুয়েল ইমার্জেন্সি, সঙ্গে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট; বিপদ মোকাবিলায় 'স্মার্ট লকডাউনে'র পথে গোটা দেশ?

Smart Lockdown: ফুয়েল ইমার্জেন্সি, সঙ্গে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট; বিপদ মোকাবিলায় 'স্মার্ট লকডাউনে'র পথে গোটা দেশ?
Pakistan Economic Crisis 2026: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব জুড়ে তেল সরবরাহে বিঘ্ন। পাকিস্তানেও তীব্র জ্বালানিসংকট দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান সরকার দেশ জুড়ে কড়া পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করেছে। কী পরিকল্পনা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক'দিন ধরেই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে লকডাউন ২.০ (Lockdown), এনার্জি লকডাউন (Energy Lockdown), ফুয়েল ইমার্জেন্সি (Fuel Emergency)-র মতো শব্দগুলি। ভারতে লকডাউন (India Lockdown) হচ্ছে কি না, এই নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে যায়। তবে সরকারের তরফে জানানো হয়, তেমন কোনও ঘটনা ঘটছে না। কিন্তু প্রতিবেশী দেশে যে অচিরেই তেমন অবস্থা হবে, তা কে জানত? পাকিস্তান এমনিতেই বহুদিন ধরে ভয়ংকর এক ইকনমিক ক্রাইসিসের (worst economic and energy crisis) মধ্যেই আছে। সেই পাকিস্তানে এবার তৈরি হল লকডাউন-পরিস্থিতি (Lockdown in Pakistan)। কবে থেকে?
লকডাউনের খপ্পরে
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি। এর কারণে বিশ্ব জুড়ে তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। পাকিস্তানেও তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান সরকার দেশ জুড়ে কড়া পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছে। কী পদক্ষেপ? শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তান এবার লকডাউনের খপ্পরে পড়তে চলেছে।
জ্বালানি তেলের তীব্র সংকট
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে জ্বালানি আমদানি বাধা পাচ্ছে। বর্তমানে সেদেশে পেট্রল ও ডিজেলের যে মজুদ আছে, তা দিয়ে আর মাত্র ১১ দিন কোনও ক্রমে চলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
স্মার্ট লকডাউন
তাই জ্বালানি সাশ্রয় করতে পাকিস্তান সরকার সপ্তাহে দু'দিনের (শনিবার দুপুর থেকে রবিবার পর্যন্ত) 'স্মার্ট লকডাউন' আরোপের কথা ভাবছে। এই সময়ে জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাজার, অফিস এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য কাজের ধরনেও আসবে পরিবর্তন। সরকারি ও বেসরকারি অফিসে জ্বালানি খরচ কমাতে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোমে'র নীতি চালুর কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি গাড়িতে জ্বালানির বরাদ্দ ৫০-৬০% পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হতে পারে।
বিকল্প পথ
মার্চের শুরুতেই পাকিস্তানে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৫৫ টাকা বেড়েছে। সংকটের কারণে আগামী দিনে এই দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা। সংকট কাটাতে পাকিস্তান সরকার সৌদি আরবের কাছে বিকল্প পথে-- লোহিত সাগর দিয়ে-- তেল সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল রেশনিং সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি বরাদ্দের পরিকল্পনাও করছে তারা।
৪ এপ্রিল থেকেই
পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ইতিমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা এবং সরকারি কর্মীদের জন্য শুক্রবার বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ জারি করেছে। যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তবে ৪ এপ্রিল থেকে দেশ জুড়ে আরও কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর হতে পারে বলে ইঙ্গিত।
