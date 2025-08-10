Paksitan Lost Rs 1240 Cr: বড় শিক্ষা পাকিস্তানের, ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে ২ মাসে ক্ষতি কয়েকশো কোটি টাকা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Paksitan Lost Rs 1240 Cr: পাকিস্তান তার এয়ার স্পেস ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে। পকিস্তানের তরফে বলা হয়েছে, ২৪ অগাস্ট সকাল ৪.৫৯ পর্য়ন্ত ওই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 10, 2025, 03:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাক অর্থনীতিতে বিরাট ধাক্কা। ভারতীয় বিমানের জন্য তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। এর ফলে পাকিস্তান এয়ারপোর্ট অথরিটির লোকসান হয়েছে ১২৪০ কোটি টাকা। ওই ক্ষতি হয়েছে মাত্র ২ মাসেই। এমনটাই খবর দিয়েছে পাকিস্তানের জনপ্রিয় দৈনিক ডন। সংবাদমাধ্যমে ওই হিসেবে দিয়েছেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

পহলেগাঁওয়ে পাক জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয় ২৬ জন পর্যটকের। তার জেরে ভারত সিন্ধুর জল বন্ধ করে দেয়। তার জেরেই পাক আকাশসীমা ভারতীয় বিমানের জন্য বন্ধ করে দেয় পাকিস্তান সরকার। গত ২৪ এপ্রিল ওই ঘোষণা করে পাকিস্তান। এর পর থেকেই ভারতীয় বিমান ঘুরপথে উপসাগরিয়-সহ অন্যান্য দেশে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতকে জব্দ করতে গিয়ে নিজের প্যাঁচেই পড়ে যায় পকিস্তান। মাত্র ২ মাসেই তাদের ক্ষতির পরিমাণ ১২৪০ কোটি টাকা। পকিস্তানি মূদ্রায় তা ৪.১ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি।

এদিকে, পাকিস্তান তার এয়ার স্পেস ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে। পকিস্তানের তরফে বলা হয়েছে, ২৪ অগাস্ট সকাল ৪.৫৯ পর্য়ন্ত ওই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের বিমানের জন্যও ভারতের আকাশসীমা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান আকাশসীমা বন্ধ করলেও ভারতের কোনও ক্ষতি হয়নি। 

অন্যদিকে, জুলাই মাসে ভারত ঘোষণা করেছে পকিস্তানি বিমানের জন্য ভারত তাদের আকাশসীমা ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত বন্ধ করা রাখছে। এমনটাই ঘোষণা করেছে বিদেশ মন্ত্রক।  

