Pakistan's Great Loss: ভারতের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে পাকিস্তান! ক্ষতি ১২৪০ কোটি...

Pakistan's Great Loss: ভারতের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে পাকিস্তান! ক্ষতি ১২৪০ কোটি...
Pakistan Lost Rs 1240 Crore in 2 Months: পাকিস্তানের বায়ুসীমা ভারতীয় বিমানের জন্য বন্ধ। এতে পাকিস্তানের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেই নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। কত ক্ষতি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও অ্যাটাক (Pahalgam Attack), জলচুক্তি (Sindh Water Treaty), অপারেশন সিঁদুর (Operation Sindoor)। নানা পথ ঘুরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ক্রমশ জটিলতা থেকে জটিলতায় গিয়েছে। আর তার জেরে ঘটেছে অনেক কিছুই। ভারতীয় বিমানের জন্য পাকিস্তানের বায়ুসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
আরও পড়ুন: Asim Munir's Nuclear Threat: আমেরিকাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে পরমাণু হামলা চালাবে পাকিস্তান? ট্রাম্পের দেশে দাঁড়িয়ে মুনীর যা বললেন...অবিশ্বাস্য...
পাকিস্তানের ক্ষতি
পাকিস্তানের বায়ুসীমা ভারতীয় বিমানের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পর পাকিস্তানের আর্থিক ক্ষতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তানের এয়ারপোর্টস অথরিটির (পিএএ) মতে, ২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ জুনের মধ্যে মাত্র দুই মাসে দেশটি ১২৪০ কোটি টাকার (৪.১ বিলিয়ন পিকেআর) বেশি রাজস্ব হারিয়েছে।
প্রেক্ষিত
গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরে পহেলগাঁও একটি সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে। এর জবাবেই পাকিস্তান এই পদক্ষেপ করেছিল। আর এই নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রতিদিন ১০০-১৫০টি ভারতীয় বিমানের চলাচল প্রভাবিত হয়েছিল।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: ফের বাড়বে বৃষ্টি! বাংলা-ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে জারি সতর্কতা! আজ থেকেই কি ভাসবে রাজ্য?
পাকিস্তানের ট্রানজিট আকাশপথে
এর ফলে পাকিস্তানের ট্রানজিট আকাশপথে ২০ শতাংশ যান চলাচল কমে যায়। নিষেধাজ্ঞাটি ২০২৫ সালের ২৪ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পহেলগাঁওয়ের হামলার দায় স্বীকার করেছিল দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ), যা পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার'ই একটি শাখা। এর প্রতিশোধ হিসেবে ভারত পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো লক্ষ্য করে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক রুটে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির উড়ান প্রভাবিত না হলেও, পাকিস্তানি বিমান সংস্থাগুলি ভারতীয় আকাশসীমা থেকে নিষিদ্ধই ছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)