US-Iran Ceasefire: ভারতের 'বিশ্বগুরু' ইমেজ টলোমলো: চিন-রাশিয়া নয়, ইরান-আমেরিকার যুদ্ধ থামিয়ে দিল পাকিস্তান

US-Iran Ceasefire: ভারতের 'বিশ্বগুরু' ইমেজ টলোমলো: চিন-রাশিয়া নয়, ইরান-আমেরিকার যুদ্ধ থামিয়ে দিল পাকিস্তান
US-Iran Ceasefire: পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে পর্দার আড়ালে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্য়ে সাময়িক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা খবর ছড়িয়ে পড়তেই কিছুটা স্বস্তি পেল বিশ্ব। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুই সপ্তাহের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এই শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পাকিস্তান।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচি এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে তাদের 'অক্লান্ত পরিশ্রমের' জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'প্রিয় ভাই' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরাগচির এই বার্তাটি নিজের প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ শেয়ার করেছেন, যা শান্তি আলোচনায় ইসলামাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেন, 'ইরান, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্ররা লেবাননসহ সব জায়গায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে।' আগামী ১০ এপ্রিল ইসলামাবাদে চূড়ান্ত চুক্তির লক্ষ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।
যেভাবে সম্ভব হল এই যুদ্ধবিরতি
জানা গিয়েছে, এই চুক্তির আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল মুনিরের সঙ্গে কথা বলেন। জানা গিয়েছে, ফিল্ড মার্শাল মুনির সারারাত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। গত মার্চ মাস থেকেই পাকিস্তান এই সংকট নিরসনে ব্যাকচ্যানেল ডিপ্লোম্যাসি বা পর্দার আড়ালে কূটনীতি চালিয়ে আসছিল।
কেন পাকিস্তানকেই বেছে নিল ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র?
বিশেষজ্ঞদের মতে, উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াই পাকিস্তানের বড় সাফল্য।
ইরানের আস্থা: প্রতিবেশী দেশ হওয়া এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় ইরান পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল: ট্রাম্পের 'বোর্ড অফ পিস'-এ পাকিস্তানের অংশগ্রহণ এবং জেনারেল মুনিরের সঙ্গে ট্রাম্পের সুসম্পর্ক ওয়াশিংটনকে আশ্বস্ত করেছে। ট্রাম্প ইতিমধ্যে আসিম মুনিরকে তার 'প্রিয় ফিল্ড মার্শাল' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
নিজেদের স্বার্থেই শান্তি চেয়েছিল পাকিস্তান
এই যুদ্ধবিরতি পাকিস্তানের জন্য কেবল কূটনৈতিক জয় নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয়তাও ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি চরমে পৌঁছেছে। আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির মৃত্যুর পর পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রাণহানি ঘটেছিল। আফগানিস্তান ও ভারতের সঙ্গে আগে থেকেই উত্তেজনা থাকায় নতুন করে ইরানের সীমান্তে অশান্তি পাকিস্তানের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
সতর্ক থাকার আহ্বান
তবে এই সাফল্য নিয়ে এখনই উচ্ছ্বাসের অবকাশ নেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এই যুদ্ধবিরতি অত্যন্ত ভঙ্গুর। যদি কোনো কারণে এই শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা সংকটে পড়তে পারে। এছাড়া লড়াই আবার শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র নাকি ইরান—কার পক্ষ নেবে, তা নিয়ে পাকিস্তান এক কঠিন উভয়সংকটে (Catch-22) পড়তে পারে।
