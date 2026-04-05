India vs Pakistan: আর একবার বাড়াবাড়ি করলে সোজা কলকাতায় বোমা ফেলব: ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

India vs Pakistan: আর একবার বাড়াবাড়ি করলে সোজা কলকাতায় বোমা ফেলব: ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের
Pakistan warning India: কোনো প্রমাণ ছাড়াই ভারতকে নিশানা পাকিস্তানের। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এবার সরাসরি কলকাতাকে নিশানার তালিকায় রেখেছেন। এর পালটা ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যেকোনো দুঃসাহসের জবাব হবে নজিরবিহীন ও চূড়ান্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দীর্ঘ হুঁশিয়ারির তালিকায় এবার যুক্ত হল কলকাতার নাম। কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আবারও ভারতকে হুমকি দিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। শনিবার শিয়ালকোটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগলে নাকি তাঁর বাহিনী সোজা কলকাতায় পৌঁছে যাবে। তবে এর কোনো পোক্ত তথ্য নেই, প্রমাণ নেই—শুধু আছে একরাশ আজব দাবি।
'আমরা ঘরে ঢুকে আঘাত করব'
খাজা আসিফ অভিযোগ করেন, ভারত একটি 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' বা সাজানো হামলার পরিকল্পনা করছে। তাঁর দাবি, ভারত নিজেদের লোক অথবা বন্দি পাকিস্তানিদের ব্যবহার করে কোনো নাশকতার নাটক সাজাতে পারে। যদিও এই দাবির সপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেননি।
হুমকির সুরে আসিফ বলেন, 'এবারে সংঘাত ২০০-২৫০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা ওদের এলাকায় ঢুকে ঘরে বসে আঘাত করব।' গত বছরের সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন যে, ভারত এবার হামলা চালালে আগের চেয়েও বড় অপমানের মুখে পড়বে।
এর জবাবে ভারত একেবারেই চুপ করে থাকেনি। পাকিস্তানের এই হুমকির প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কড়া বার্তা দিয়েছেন। কেরালায় এক সভায় তিনি স্পষ্ট জানান, পাকিস্তান কোনো দুঃসাহস দেখালে ভারত 'নজিরবিহীন ও চূড়ান্ত' জবাব দেবে।
পহেলগাঁও হামলা
২০২৫ সালের এপ্রিলে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারতের পালটা অভিযানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'অপারেশন এখনও শেষ হয়নি। পাকিস্তান যদি আবার এমন নোংরা কাজ করে, তবে আমাদের সেনাবাহিনী এমন শিক্ষা দেবে যা তারা কোনোদিন ভুলবে না।'
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই উত্তেজনার সূত্রপাত গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫-এর পহেলগাঁও হামলা থেকে। এর জবাবে ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালায়। পালটা হামলা চালায় পাকিস্তানও। শেষ পর্যন্ত ১০ মে, ২০২৫-এ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।
উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢেলেছেন ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন হাই কমিশনার আব্দুল বাসিতও। এক আলোচনায় তিনি বলেন, 'যদি আমেরিকা পাকিস্তানকে আক্রমণ করে, তবে আমাদের কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই মুম্বই ও দিল্লিতে হামলা চালাতে হবে।' যদিও পরিস্থিতিটিকে তিনি 'কাল্পনিক' বলে উল্লেখ করেছেন, তবুও তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও বিবাদ
ভারত ছাড়াও পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তানের সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়েছে পাকিস্তান। কাবুল ও কান্দাহার-সহ বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তান বিমান হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তালেবান সরকার। যদিও পাকিস্তান এখনও খাজা আসিফের মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক জবাব দেয়নি, তবে দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই বাগযুদ্ধ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।
