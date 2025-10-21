English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Diwali 2025: দীপাবলিতে হিন্দুদের শুভেচ্ছা পাক প্রধানমন্ত্রীর , পাল্টা শাহবাজ শরিফের মুখোশ খুলে দিল নেটপাড়া

Diwali 2025: শাহবাজ শরিফ আরও লেখেন, দীপাবলি হল অন্ধকারের উপরে আলোর জয়। মন্দের উপরে ভালোর জয়। নিরাশার উপরে আশার জয়। আমাদের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ুক

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 21, 2025, 02:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলিতে দেশের হিন্দুদের শুভেচ্ছা জানালেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাশাপাশি তিনি বললেন, দেশে শান্তি ফেরাতে বদ্ধপরিকর তিনি। শাহবাজের ওই বার্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে নেটপাড়া। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, কাদের কথা বলছেন, পাকিস্তানে আর হিন্দু রয়েছে?

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় শাহবাজ লিখেছেন, এই দীপাবলিতে আমাদের ঘর ও মন আলোকিত হোক। আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হোক, সবার মধ্যে আন্তরিকতা বাড়ুক, আমাদের সবাইকে শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য় করুক। সবার সমৃদ্ধি কামনা করি।

শাহবাজ শরিফ আরও লেখেন, দীপাবলি হল অন্ধকারের উপরে আলোর জয়। মন্দের উপরে ভালোর জয়। নিরাশার উপরে আশার জয়। আমাদের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ুক। সমাজে অসাম্য দূর হোক। দেশের মানুষ নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে থাকুক। যে যার নিজেদের মধ্যে ভালো থাকুক। সবার সঙ্গে ভাতৃত্ব বাড়ুক যাতে আমরা সবাই দেশের সমৃদ্ধিতে নিজেজদের অবদান রাখতে পারি।

এদিকে, শাহবাজ শরিফের ওই মন্তব্যের পর ক্ষেপে গিয়েছে নেটপাড়া। অনেকে  শাহাবাজকে সমালোচনায় ফালাফালা করেছেন। অনেকে লিখেছেন পাকিস্তানে কতজন হিন্দু রয়েছেন?  এসব ন্যাকামির মানে কী? কেউ কেউ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার কথাও টেনে এনেছেন। কেউ বলেছেন পাকিস্তান নির্লজ্জ ভাবে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ করে। তাদের উপরে আক্রমণ করে। হিন্দুরা দেশে ন্যায়বিচার পায় না।

এক নেট নাগরিক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, পহেলগাঁওয়ের হিন্দুদের খুন করে এখন হিন্দুদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে? পাকিস্তানে হিসেব কষে হিন্দু, শিখ , খ্রিষ্টানদের খুন, ধর্মান্তর করা হচ্ছে। দেশের আহমেদিয়া মুসলমানদের রোজ খুন করা হচ্ছে। পাকিস্তান হল একেবারে জঙ্গি রাষ্ট্র।

তন্ময় সামন্ত নামে এক নেট নাগরিক বলেছেন,  পহেলগাঁওয়ে নিরীহ হিন্দুদের রক্ত ঝরিয়ে এখন দীপাবলির শুভেচ্ছা! দ্বিচারিতার একটা সীমা থাকা উচিত। যে দেশে হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টানদের রোজ মেরে ফেরা হয় সেখানে এখন আহমেজদিয়া মুসলিমদের শেষ করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। গোটা দুনিয়ায় ধাক্কা খেয়ে পাকিস্তান এখন সভ্য হওয়ার চেষ্টা করছে।

