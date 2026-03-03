India vs Pakistan: ভারতের 'যুদ্ধ প্রস্তুতিতে' কপালে ভাঁজ পাকিস্তানের, সর্বনাশের আশঙ্কায় বড় বার্তা দিলেন পাক প্রেসিডেন্ট...

India vs Pakistan: ভারতের 'যুদ্ধ প্রস্তুতিতে' কপালে ভাঁজ পাকিস্তানের, সর্বনাশের আশঙ্কায় বড় বার্তা দিলেন পাক প্রেসিডেন্ট...
Pakistan: ফের ভারতের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ পাক সরকারের। পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি বলেন, ভারতের নেতারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি নিজে সবসময় শান্তির পক্ষে, তাই ভারতকে যুদ্ধের পরামর্শ দেবেন না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতের মধ্যে বিস্ফোরক পাক সরকার। অপারেশন সিঁদুরের ভারত আবার যুদ্ধের প্রস্তুতিতে, এমনই অভিযোগকে তুলে দিল্লিকে নিশানা পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির। সোমবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এই মন্তব্য করেন।
প্রেসিডেন্ট জারদারি বলেন, 'ভারতের নেতারা বলছেন তারা আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমি সারাজীবন আঞ্চলিক শান্তির পক্ষে কথা বলেছি, তাই আমি যুদ্ধের পরামর্শ দেব না।' তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আঞ্চলিক নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল অর্থবহ আলোচনা।
এছাড়া, সিন্ধু নদ জল চুক্তি (Indus Waters Treaty) স্থগিত করার ভারতীয় সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন জারদারি। তিনি বিষয়টিকে 'জল-সন্ত্রাস' (Hydro-terrorism) হিসেবে আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন যে, ভারত জল প্রবাহকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি আসবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
বক্তব্যের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল আফগানিস্তানের পরিস্থিতি। জাতিসংঘ (UN)-এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে জারদারি সতর্ক করেন যে, আফগানিস্তানে সক্রিয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করলে যেকোনও দেশ বড় ধরনের হামলার শিকার হতে পারে।
তিনি স্পষ্ট বলেন, 'পাকিস্তানের মাটি পবিত্র। আমরা কোনও অভ্যন্তরীণ বা বিদেশি শক্তিকে আমাদের শান্তি নষ্ট করতে দেব না।' তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, দোহা চুক্তির প্রতিশ্রুতি রাখতে তালেবান সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আফগান মাটি ব্যবহার করে যেন কোনো উগ্রপন্থী গোষ্ঠী তৎপরতা না চালাতে পারে, সে বিষয়ে তিনি কাবুলকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান।
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের নিন্দা জানিয়ে জারদারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও কাতার-সহ উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর হামলার সমালোচনা করেন তিনি। ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী 'আল-কুদস আল শরিফ' (জেরুজালেম)-কে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে পাকিস্তানের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।
এটি ছিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে জারদারির নবম ভাষণ। তবে তার পুরো বক্তব্য জুড়েই বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর সদস্যরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। কারাবন্দি নেতা ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে তারা স্লোগান দিতে থাকেন, যার ফলে বারবার ভাষণে বিঘ্ন ঘটে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)