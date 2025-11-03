Pakistan Conducting Nuclear Tests: পাকিস্তান, রাশিয়া, চিন-- সব্বাই গোপনে পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে: ট্রাম্প

Pakistan Conducting Nuclear Tests: পাকিস্তান, রাশিয়া, চিন-- সব্বাই গোপনে পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে: ট্রাম্প
Nuclear Test Updates: ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া গোপনে পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে, তাই আমেরিকাও প্রকাশ্যে পরীক্ষা শুরু করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। যদিও মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, তারা কেবল অস্ত্র সিস্টেমের পরীক্ষা করবে, কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump) সম্প্রতি পরমাণু পরীক্ষা (Nuclear Testing) স্থগিত রাখার বিষয়ে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, বিগত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকা স্বেচ্ছায় পরমাণু পরীক্ষা বন্ধ রাখলেও, পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন (চিন) এবং উত্তর কোরিয়া গোপনে এই পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।ট্রাম্পের এই মন্তব্যের ফলে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ছাড়া অন্য দেশগুলির গোপন পরমাণু পরীক্ষা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য (তথ্য-প্রমাণ) এখনও পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেনি। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে: ট্রাম্পের এই বিবৃতি (বয়ান) কি সত্যি, নাকি এটি তাঁর ভুল ধারণা?
'আমরাও পরীক্ষা চালাব', ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, যদি রাশিয়া এবং চীন গোপনে পরমাণু পরীক্ষা চালাতে পারে, তবে আমেরিকাও প্রকাশ্যে পরীক্ষা চালানো শুরু করবে। তিনি বলেন, "আমরা সবার থেকে আলাদা (উন্নত)"।
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, তাঁর প্রশাসনকে পরীক্ষা চালানোর কথা ভাবতে হচ্ছে কারণ পাকিস্তান এবং উত্তর কোরিয়া (North Korea) বর্তমানে পরমাণু পরীক্ষা শুরু করেছে। এই দেশগুলির কার্যক্রমই নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় পরীক্ষা চালানোর কথা ভাবতে বাধ্য করছে।
অস্ত্রের দক্ষতা প্রমাণের জন্য 'প্রয়োজনীয়তা'
যখন ট্রাম্পকে পরমাণু বিস্ফোরণ (Nuclear Explosion) পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়ে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ট্রাম্পের দাবি, এই ধরনের পরীক্ষা পারমাণবিক অস্ত্রের দক্ষতা যাচাই করার জন্য অপরিহার্য।
এক ধমকের সুরে তিনি বলেন, "পরমাণু কীভাবে কাজ করে, তা তোমাদের দেখতে হবে... আমরা এমন একটি দেশ যার [পরীক্ষা করার] প্রয়োজনীয়তা নেই।" তাঁর এই মন্তব্য স্ব-বিরোধী হওয়ায় নতুন বিতর্কের জন্ম
দিয়েছে।
মার্কিন সরকারের অবস্থান
ট্রাম্পের এই উস্কানিমূলক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জ্বালানী সচিব (Energy Secretary) বলেছেন যে, দেশের পরমাণু অস্ত্র সিস্টেমের পরীক্ষা করা হবে, কিন্তু কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হবে না। এর মাধ্যমে ট্রাম্পের বক্তব্যের বিপরীতে সরকারি অবস্থান কিছুটা শান্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
