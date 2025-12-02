Pakistan Relief in Sri Lanka: ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা, ত্রাণে এক্সপায়ারি খাবার পাঠল পাকিস্তান! নোংরামির একশেষ...

Pakistan Relief in Sri Lanka: ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা, ত্রাণে এক্সপায়ারি খাবার পাঠল পাকিস্তান! নোংরামির একশেষ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কার বিশাল এলাকা। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৪। কয়েকশো মানুষ নিখোঁজ। শ্রীলঙ্কা সরকারের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে। এরকম এক পরিস্থিতিতে সেখানে ত্রাণ পাঠিয়েছে ভারত-সহ একাধিক দেশ। ত্রাণ গিয়েছে পাকিস্তান থেকেও। আর সেখানেই বিপত্তি।
শ্রীলঙ্কায় ত্রাণ পাঠিয়ে তা ফলাও করে প্রচার করেছে কলম্বোয় অবস্থিত পাক দূতাবাস। আর সেখানেই পাকিস্তানের ভন্ডামি বেরিয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ত্রাণের জন্য যে খাবার পকিস্তান পাঠিয়েছে তা ২০২৪ সালেই মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ বা এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে। খোদ দূতাবাসের সেই ত্রাণের ছবি ঘিরেই শুরু হয়ে গিয়েছে শোরগোল। এদিকে, গোলমাল শুরু হতেই সেই পোস্ট এক্স হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে নিয়েছে পাক দূতাবাস।
পাক দূতাবাসের তরফে লেখা হয়েছে, পাকিস্তান সবসময় শ্রীলঙ্কার পাশে রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এদিকে, এক্স হ্যান্ডেলে ওই পোস্টের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্য়াকেটের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লেখা রয়েছে Exp October 2024 । সমালোচকরা নেকেই বলছেন, যেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং চরম দুর্দশায় সেখানে মানুষের সঙ্গে এমন কাণ্ড! অনেকে লিখেছেন, প্যাকেটে চেক না করে ত্রাণ দিয়ে দেওয়া হল! উল্লেখ্য, এনিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি পাকিস্তান।
'অপারেশন সাগর বন্ধু'-এর অধীনে ভারত গত ২৮ নভেম্বর থেকে আকাশ ও সমুদ্রপথে মোট ৫৩ টন ত্রাণ সামগ্রী শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রক (MEA) জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে ২,০০০ জনেরও বেশি আটকে পড়া ভারতীয়কেও শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রক আরও বলেছে, "জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-এর দলগুলি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ১৫০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।" ত্রাণ সামগ্রী ভারতীয় বিমানবাহিনীর পরিবহন বিমান এবং নৌবাহিনীর জাহাজ, যেমন আইএনএস বিক্রান্ত (INS Vikrant), আইএনএস উদয়গিরি (INS Udaygiri) এবং আইএনএস সুকন্যা (INS Sukanya)-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ত্রিনকোমালিতে মানবিক সহায়তা নিয়ে আসা জাহাজ আইএনএস সুকন্যা (INS Sukanya)-এর একটি ছবিও পোস্ট করেছেন।
