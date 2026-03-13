Pakistan Afghanistan Conflict: রাতের অন্ধকারে কাবুলে ভয়ংকর হামলা, এখনও পর্যন্ত শিশু-সহ নিহত বহু

Pakistan Afghanistan Conflict: রাতের অন্ধকারে কাবুলে ভয়ংকর হামলা, এখনও পর্যন্ত শিশু-সহ নিহত বহু
Pakistan Afghanistan conflict: সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গি দমনের লক্ষ্যে আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এই সংঘাতের কারণে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সীমান্ত নিরাপত্তা চরম সংকটের মুখে পড়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের পাশাপাশি উত্তপ্ত পাকিস্তান-আফগানিস্তানও। দুই দেশের সংঘাতে আগেই প্রাণ হারিয়েছে বহু। বৃহস্পতিবার রাতে ফের কাবুলে হামলা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান রাতের আঁধারে এই হামলা চালিয়েছে। তিনি আরও জানান, তাদের বাহিনী টিটিপি (TTP) নামে পরিচিত পাকিস্তানি তালেবান গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে এই অভিযান চালিয়েছে।
পাকিস্তানে লাগাতার হামলার জেরে, জঙ্গিদের দমনের উদ্দেশ্যে গত মাসে আফগানিস্তানে একাধিক বিমান হামলা শুরু করে ইসলামাবাদ। তবে, তালেবান সরকার জঙ্গিবাদে জড়িত থাকার বা জঙ্গি কার্যক্রমে আফগান ভূখণ্ড ব্যবহারের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কাবুল পুলিসের মুখপাত্র খলিল জাদরান জানিয়েছেন, রাজধানী কাবুলের আবাসিক এলাকায় চালানো এই বোমা হামলায় চারজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন।
তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানের এই হামলা দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশেও আঘাত হেনেছে, যেখানে তাদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতার বাসভবন অবস্থিত। এছাড়া, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিয়া এবং পাকতিকা প্রদেশেও হামলা হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের দাবি- এই সংঘাতে তারা কোনও বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেনি। তবে উভয় পক্ষের হতাহতের এই দাবিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা বেশ কঠিন।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সীমান্তে আফগান ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি আশেপাশের বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন। আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের মিশন (UNAMA) জানিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানে ২৪ শিশু-সহ মোট ৫৬ জন বেসামরিক আফগান নাগরিক নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্যমতে, সংঘাতের কারণে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ তাদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন।
উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা করে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন দুই দেশের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ শুরু হল।'
