/আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিন, ইমরানের চিকিত্সা নিয়ে সরকারকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কখনও মুত্যুর গুজব, কখনও চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া তো কখনও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার খবর। ইমরান খানের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে আশঙ্কা ছিল গোটা দেশের মানুষের। এবার তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে ইমরান খানকে কোনও আদিয়ালা জেল থেকেএকটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দিল পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত। ফলে খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গেল সরকার।
পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পার্টির মুখপাত্র নইম হায়দার সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ইমরান খানকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিফা ইন্টার ন্যাশনাল হাসপাতালে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতালে তাঁকে কমপক্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাখতে হবে। ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহেই বৈঠক করতে হবে।
”سب سے پہلے اللّٰہ کا بہت شُکر ادا کرتے ہیں۔ ہم مایوس ہو گئے تھے، انصاف کی امید ختم ہوگئی تھی، صرف اللّٰہ تعالی سے امید باقی تھی اور آج عدالت سے حکم آ گیا کہ عمران خان کا ہسپتال میں مکمل چیک اپ کروایا جائے۔“— PTI Islamabad (@PTIOfficialISB) August 18, 2026
علیمہ خان#EnoughIsEnoughFreeKhan pic.twitter.com/cYE0G8Esrj
উল্লেখ্য, ৭৩ বছর বয়সী ইমরান খানকে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে আদিয়ালা জেলে বন্দি রাখা হয়েছে। ২০২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা দায়ের করা হয়, যেগুলোকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। গত বছর থেকে তাঁর ছেলেরা তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন। তাঁর আইনজীবীরা জানিয়েছেন যে কারাগারে থাকাকালীন তিনি তাঁর ডান চোখের দৃষ্টিশক্তির অনেকটাই হারিয়েছেন।
পিটিআই মুখপাত্র জুলফিকার বুখারি সংবাদমাধ্যমে বলেন, আদালতের এই রায় খুবই স্বস্তিদায়ক। তবে এই রায় আগে দেওয়া হলে খুব ভালো হত। তাহলে তাঁর চোখের এতটা ক্ষত হত না। চিকিৎসকরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইমরানের হাসপাতালে থাকা উচিত।
অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে ইমরান খান বেশ কিছু মামলার মুখোমুখি হয়েছেন, যার মধ্যে সরকারি উপহার সংক্রান্ত বিতর্ক এবং অবৈধ বিয়ের অভিযোগও রয়েছে। কয়েকটি মামলায় তাঁর সাজা স্থগিত করা হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে, এবং সেগুলি এখনও বিচারাধীন। তবে তিনি শুরু থেকেই সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।
গত বছর ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামী ক্রিকেটাররা ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও উন্নত আচরণের দাবি জানিয়েছিলেন।
২০১৮ সালে ক্ষমতায় এসেছিল পিটিআই। গেটা দেশে এখনও তাদের বিপুল জনসমর্থন রয়েছে। তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে দলটির কাছ থেকে তাদের নির্বাচনী প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয়, যার ফলে এর প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য হন। সবে মিলিয়ে ইমরানের দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এখন বিশবাঁও জলে।
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