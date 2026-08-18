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আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিন, ইমরানের চিকিত্সা নিয়ে সরকারকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Imran Khan: ৭৩ বছর বয়সী ইমরান খানকে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে আদিয়ালা জেলে বন্দি রাখা হয়েছে। ২০২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা দায়ের করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:57 PM IST
আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিন, ইমরানের চিকিত্সা নিয়ে সরকারকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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