Pakistan Violence: পাকিস্তানের নিজের ঘরেই এবার আগুন! পৃথক সিন্ধুদেশের দাবিতে জ্বলছে করাচি...
Seperate Sindhudesh demand in Pakistan: মহাভারতের সূত্র অনুযায়ী, আধুনিক সিন্ধ প্রদেশের প্রাচীন নাম ছিল সিন্ধুদেশ। জনতার একটি অংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে এবং ভাঙচুরে লিপ্ত হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের নিজের ঘরেই এবার আগুন! পৃথক সিন্ধুদেশের দাবিতে উত্তপ্ত করাচি। জ্বলছে করাচি। সিন্ধি কালচার ডে-র দিনে পৃথক সিন্ধুদেশের দাবিতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন বিক্ষোভকারীরা। যার জেরেই হিংসা ছড়িয়েছে পাক ভূমে।
সিন্ধ প্রদেশের স্বাধীনতা দাবি করেছেন প্রতিবাদকারীরা। প্রসঙ্গত সিন্ধি জাতীয়তাবাদী দলগুলোর এটি একটি দীর্ঘদিনের দাবি। উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছায় যখন পৃথক সিন্ধুদেশের দাবিতে বিক্ষোভ সহিংস রূপ নেয় পাকিস্তানের করাচিতে। বিক্ষোভকারীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। ভাঙচুর চালায়। পুলিসের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। মহাভারতের সূত্র অনুযায়ী, আধুনিক সিন্ধ প্রদেশের প্রাচীন নাম ছিল সিন্ধুদেশ। পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই সিন্ধ দেশটির তৃতীয় বৃহত্তম প্রদেশ।
রবিবার সিন্ধি কালচার ডে উপলক্ষে হাজারো মানুষ পৃথক সিন্ধুদেশের দাবিতে রাস্তায় নামে। জিয়ে সিন্ধ মুক্তাহিদা মহাজ (JSSM)-এর ব্যানারে একটি বড় দল ‘আজাদি’ (স্বাধীনতা) এবং ‘পাকিস্তান মুর্দাবাদ’ স্লোগান তোলে। তারা সিন্ধ প্রদেশের স্বাধীনতার দাবি জানায়। যা বহুদিনের সিন্ধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবি। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভের রুট পরিবর্তন করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠ হাজারো বিক্ষোভকারীরা। জনতার একটি অংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে এবং ভাঙচুরে লিপ্ত হয়। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, হিংসার ঘটনায় কমপক্ষে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডনের তথ্য অনুযায়ী, ৫ জন পুলিস সদস্য এই ঘটনায় আহত হয়েছেন।
